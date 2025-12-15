Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

Д ете на 5-годишна възраст е пострадало вследствие на нападение от домашното куче на семейството си в костинбродското село Чибаовци.

Сигналът е получен около 12.30 часа на 14 декември. На място веднага били изпратени полицейски служители, предаде NOVA.

Домашно куче нахапа дете

Момиченцето било транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.