Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

Момиченцето е транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка

15 декември 2025, 13:21
Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д ете на 5-годишна възраст е пострадало вследствие на нападение от домашното куче на семейството си в костинбродското село Чибаовци.

Сигналът е получен около 12.30 часа на 14 декември. На място веднага били изпратени полицейски служители, предаде NOVA.

Домашно куче нахапа дете

Момиченцето било транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

Източник: NOVA    
куче дете нахапано болница
14 декември: Покоряването на Антарктида
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии
Снимката е илюстративна

Снимката е архивна

Снимката е илюстративна

Всичко от днес

