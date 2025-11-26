След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

С лед шест годежа и четири развода Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени срещу 10 милиона долара. Звездата ще работи с турската бижутерийна компания Zen Diamond, сподели източник пред Page Six. Въпреки впечатляващата сума, това се счита за сравнително нисък хонорар за знаменитост от нейния ранг.

Позираща в бяла булчинска рокля с открито рамо и годежен пръстен на пръста си, 56-годишната певица е новият глобален посланик на марката. Тя е представена в последните рекламни кампании на компанията за Черния петък. В реалния живот актрисата е необвързана след развода си с Бен Афлек през 2024 г.

"Тя иска да остане в новините. Опитва се да запази младежкото си излъчване. Не е от хората, които отчаяно се нуждаят от пари. Смятам, че Дж. Ло е в период, в който прави всичко, за да остане актуална", сподели източникът.

Наистина, родената в Бронкс звезда напоследък навлиза в нови територии, като наскоро пя за първи път в Индия на сватбата на милиардер, откъдето е спечелила допълнителни два милиона долара. "Тя не е отчаяна за пари. Иска хората да говорят за нея", добави източникът.

Председателят на Zen Diamond, Емил Гузелис, заяви: "Дженифър Лопес е повече от международна икона; тя представлява сила, автентичност и непреходна красота." Представител на Лопес не е предоставил коментар.

Лопес подаде молба за развод с Афлек през август 2024 г., точно две години след като се ожениха в Лас Вегас. Афлек ѝ предложи годеж със зелен диамант. Връзката им, която започна през 2021 г., беше възобновяване на романса им, след като двамата бяха заедно и сгодени в началото на 2000-те.

При първия си годеж през 2002 г. Афлек предложи на екранната си партньорка от филма "Джили" с 6,1-каратов розов диамант на "Хари Уинстън", оценен между 1,2 и 2,5 милиона долара.

Джей Ло получи годежен пръстен номер 5, какви бяха предишните

Лопес и Афлек се разделиха през 2004 г., като се предполага, че тя е задържала пръстена. Преди брака си с Афлек, Лопес беше сгодена за бившия бейзболист Алекс Родригес, с когото започнаха връзка през март 2017 г. "А-Род" ѝ направи предложение през март 2019 г. с 15-каратов диамант. Двойката се раздели през 2021 г. след слухове, че Родригес се е опитвал да се свърже с риалити звезда, която е искал да му бъде любовница.

Първият брак на Лопес е с кубинския актьор и продуцент Охани Ноа през 1997 г., като двамата се развеждат година по-късно. Певицата на "On The Floor" се омъжва отново през 2001 г. за танцьора и актьор Крис Джъд, с когото се разделя през 2003 г.

Лопес се омъжи за Марк Антъни през 2004 г. Двамата имат близнаци – Макс и Еме – и бяха женени в продължение на 10 години, преди да се разделят през 2014 г.

Дженифър Лопес прави изненадващо признание за брака си, след като преживя четири развода

Изглежда, тя все още се надява да намери любовта по традиционния начин. Когато Хауърд Стърн я попита дали би използвала ексклузивното приложение за запознанства "Рая", тя директно отговори: "Не, не искам това."