Кой е Джими Лай – медийният магнат на Хонконг, осъден по закона за националната сигурност

П родемократичният медиен магнат от Хонконг Джими Лай беше признат за виновен в сговор с чуждестранни сили по спорния закон за националната сигурност на града. Лай може да бъде осъден на доживотен затвор, когато присъдата бъде произнесена на по-късна дата, пише ВВС.

Китай подписа спорния закон за националната сигурност на Хонконг

Приветстван от някои като герой и презиран от други като предател, 78-годишният Лай е най-известното лице, обвинено по закона, който Китай въведе през 2020 г. в отговор на масовите протести в Хонконг през предходната година.

Законът криминализира всичко, което Пекин сметне за подривно или сепаратистко – от скандиране на лозунги до участие в продемократични протести. Пекин твърди, че мярката е необходима за поддържане на стабилността в Хонконг, но критиците посочват, че на практика е забранила всяка форма на несъгласие.

Присъдата на Лай ще бъде произнесена по-късно. Той е задържан от декември 2020 г.

Хонконг твърди, че Лай е получил справедлив процес според върховенството на закона, но критиците смятат, че случаят му илюстрира как правната система на града се използва за заглушаване на политическата опозиция.

Семейството му изрази загриженост относно влошаващото се здравословно състояние на Лай. През август тази година синът му Себастиан заяви пред Би Би Си, че дори баща му – британски гражданин – да получи само пет години затвор, това е „на практика същото като смъртно наказание“.

Китай прие спорен закон, притеснения за Хонконг

Г-н Лай се превърна в един от най-яростните критици на китайската държава и водеща фигура в застъпничеството за демокрацията в бившата британска територия.

„Аз съм роден бунтар“, каза той пред Би Би Си в интервю през 2020 г., часове преди да бъде обвинен. „Имам много бунтарски характер.“

От скромни начала до медийна империя

Лай е роден в Гуанджоу, южен Китай, в богато семейство, което губи всичко, когато комунистите идват на власт през 1949 г.

Той е бил на 12 години, когато избягва от селото си в континентален Китай и пристига в Хонконг като пътник без билет на рибарска лодка.

Докато работел различни неща и плел в малък магазин за дрехи, Лай сам се научил на английски. Той преминава от скромни начала до основаването на многомилионна империя, включваща международната марка дрехи Giordano.

Веригата има огромен успех. Но когато Китай изпраща танкове, за да потуши продемократичните протести на площад Тянанмън в Пекин през 1989 г., Лай започва ново пътешествие – като гласовит демократичен активист и предприемач.

Той започва да пише колонки, критикуващи клането след демонстрациите в Пекин, и основава издателство, което впоследствие се превръща в едно от най-влиятелните в Хонконг. Когато Китай реагира със заплаха да затвори магазините му на континента, Лай продава компанията и стартира редица популярни продемократични издания, сред които дигиталното списание Next и широко четеният вестник Apple Daily.

В местния медиен пейзаж, който става все по-податлив на натиск от Пекин, Лай остава постоянен критик на китайските власти чрез публикациите и личните си писания.

Това го превръща в герой за мнозина в Хонконг, които го възприемат като смел човек, поел големи рискове, за да защити свободите на града. Но на континента той се разглежда като „предател“, заплашващ националната сигурност на Китай.

Опасности и заплахи

През последните години маскирани нападатели хвърляли запалителни бомби в къщата и централата на компанията на Лай. Той става и мишена на заговор за покушение.

Но нито една от заплахите не го спира да изразява енергично своите възгледи. Лай е видна фигура в продемократичните демонстрации в града и е арестуван два пъти през 2021 г. по обвинения в участие в незаконни събрания.

Когато Китай въвежда новия закон за националната сигурност на Хонконг през юни 2020 г., Лай казва пред Би Би Си, че това е „погребален звън“ за територията.

Медийният магнат е известен със своята откровеност и екстравагантни действия. През 2021 г. той призова Доналд Тръмп да помогне на територията, заявявайки, че е „единственият, който може да ни спаси“ от Китай. Неговият вестник, Apple Daily, публикува писмо на първа страница, което завършва с думите: „Господин президент, моля, помогнете ни.“

За Лай подобни действия са необходими, за да защити града, който го приел и подхранил успеха му.

Веднъж той казва пред AFP: „Дойдох тук без нищо, свободата на това място ми даде всичко... Може би е време да се отплатя за тази свобода, като се боря за нея.“

Международен отзвук

Лай е обвинен в различни престъпления – включително участие в неразрешени събрания и измама – от 2020 г. насам.

Преследването му привлича международно внимание, като правозащитни организации и чуждестранни правителства настояват за неговото освобождаване.

През годините синът му Себастиан Лай пътува по света, за да осъди ареста на баща си и наказването на „характеристики, които трябва да бъдат отпразнувани“.

„Баща ми е в затвора заради истината на устата си, смелостта в сърцето си и свободата в душата си“, заявява той.