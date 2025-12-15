Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

П ървият сняг винаги е повод за огромна радост и бързо превръща парковете и детските площадки в зимни зони за забавление. За децата това е истински празник – снежни човеци, снежни топки и активни игри на открито.

Педиатрите обаче предупреждават: много малчугани не само играят със сняг, но и го опитват, което може да доведе до скрити рискове за здравето. Педиатърът Олга Наголюк (Барановская) разказа пред RBC-Украйна какво може да съдържа снегът и кога детето категорично не трябва да го яде.

Какви рискове крие снегът?

Както обясни Олга Нахолюк, яденето на сняг няма да причини болки в гърлото или кашлица, но има редица други рискове. „Снегът не е просто замръзнала вода. Когато вали сняг, той „абсорбира“ замърсители на въздуха – сажди, отработени газове от превозни средства, промишлени емисии. Повърхностният сняг може да абсорбира химикали от земни източници , като животинска урина и изпражнения, антифриз, соли за размразяване, пестициди, торове“, каза лекарят.

Тя добави, че снегът може да съдържа микроорганизми – бактерии, вируси, протозои, които се предават от животни, хора или замърсени повърхности. Педиатърът отбеляза, че снегът абсорбира много мръсотия и прах по време на виелица.

Източник: iStock/GettyImages

„Същото важи и за ледените висулки , защото това е вода, която се стича от покривите и събира цялата мръсотия, включително прах, пепел и птичи изпражнения“, подчерта лекарят.

Какво да правите, ако детето иска да яде сняг

Олга отбеляза, че, разбира се, може да е интересно за децата да „опитат“ сняг , така че родителите трябва да се погрижат за безопасността.

Тя съветва:

Хващайте снежинки с уста, но не и първия сняг, и е приемливо да го правите само в гората или в планината, далеч от пътища.

Ако не можете да хванете снежинки с уста, но детето все пак се опитва да опита снега, трябва да се уверите, че това не е първият, а пресен сняг – така нареченият втори слой , и той трябва да е бял и пухкав сняг.

В никакъв случай не трябва да опитвате сняг близо до пътища или на места, където се разхождат кучета или се събират птици.

Трябва да се съгласите с детето си, че „дегустацията“ на сняг е просто игра и не можете да го ядете, а хващането на снежинки с уста е само с ваше разрешение.

Абсолютно е забранено детето да яде жълт или цветен сняг, както и сняг, който е лежал дълго време наоколо.

Педиатърът подчерта: ако детето повръща или има диария , след като е опитало сняг, непременно трябва да се консултира с лекар.