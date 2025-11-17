Любопитно

Дженифър Лопес открадна шоуто в рокля, подчертаваща всяка извивка

56-годишната звезда впечатли с готически акценти, дълги ръкавици и рокля тип „пясъчен часовник“, докато представя новия си филм „Kiss of the Spider Woman“

17 ноември 2025, 12:45
Дженифър Лопес открадна шоуто в рокля, подчертаваща всяка извивка
Източник: Getty Images

Д женифър Лопес сияеше в черно и слонова кост в рокля от колекцията Tamara Ralph F/W 2025 по време на 16-ите Governors Awards в Лос Анджелис в неделя.

56-годишната актриса, която наскоро стана глобален посланик на диамантена компания, привлече вниманието с впечатляващ бюст в рокля без презрамки. Черният велурен корсет с формата на пясъчен часовник в центъра на тоалета се съчетаваше драматично с дълги ръкавици. Частта от роклята в слонова кост беше обвита в прозрачен черен тюл, придавайки леко готически ефект.

„Целувката на жената-паяк“: Дженифър Лопес в блестящи паяжини

Лопес носеше характерната си медена руса прическа в леко разрошен кок с няколко свободни кичура, рамкиращи лицето ѝ. Комплектът бе допълнен от висящи обеци с голяма перла в основата и диамантени акценти.

Източник: Getty Images

Последният филм на Дженифър Лопес, който излезе на голям екран, е „Kiss of the Spider Woman“, премиерата му беше на 10 октомври. В ролята си на въображаемата героиня Аврора, създадена от затворения гей фризьор Луис Молина, Лопес впечатли феновете с актьорските и музикални си умения, а някои дори предвиждат номинация за "Оскар".

„Роклята на отмъщението“: Дженифър Лопес събра погледите на филмова премиера (СНИМКИ)

Филмът, в който участват още Тонатиух и Диего Луна, е адаптация на бродуейския мюзикъл от 1993 г., базиран на едноименния роман на Мануел Пуиг от 1976 г. В него Луис (Тонатиух) е зад решетките за осем години „за развращаване на малолетен“. За да избяга от страданието на затвора, той си представя филми с Аврора.

По време на промоцията на проекта, Дженифър Лопес изрази благодарност към бившия си съпруг Бен Афлек за помощта му при реализирането на филма. „Филмът нямаше да бъде направен без него и Artists Equity… винаги ще му признавам това“, сподели тя пред CBS Sunday Morning. „Той финансира проекта. Казах му, че това е роля, за която съм родена и искам да я изиграя, а той каза: 'Добре' и помогна да стане реалност.“

Роклята, с която Джей Ло прикова погледите (СНИМКИ)

Режисьорът и сценарист Бил Кондън, на 69 години, сподели за Лопес: „Тя знае толкова много за всичко.“

Тази година Академията за филмово изкуство и науките и нейният Борд на управителите организираха Governors Awards, за да отличат четирима забележителни представители на индустрията. Деби Алън, Том Круз и Уин Томас получиха Академичната почетна награда, докато Доли Партън бе отличена с наградата Jean Hersholt за хуманитарна дейност.

Източник: Getty Images

Събитието подчертава отличията, присъждани от Борда на управителите на Академията. За първи път тази година наградата Irving G. Thalberg Memorial Award не беше присъдена.

Почетните Оскари се връчват от първата церемония на Академията през 1929 г. Днес Governors Awards признават изключителни постижения в киното, както и забележителен принос за развитието на филмовото изкуство и науки. Сред миналите носители на Governors Awards са легенди като Шърли Темпъл, Джуди Гарланд, Чарли Чаплин, Уолт Дисни, Фред Астър, Джийн Кели, Кари Грант, Сидни Пуатие, Франсис Форд Копола, Анджелина Джоли и Спайк Лий.

Още кадри от сексапилната визия на Дженифър Лопес вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Дженифър Лопес блесна в драматично секси черно и слонова кост на Governors Awards
10 снимки
Дженифър Лопес
Дженифър Лопес
Дженифър Лопес
Дженифър Лопес
Източник: Daily Mail    
Дженифър Лопес Governors Awards Kiss of the Spider Woman Филмови награди Холивуд Мода Вечерна рокля Бен Афлек Актриса Оскар
