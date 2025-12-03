Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео по оскъдно бляскаво бельо, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас, предаде Page Six.

Суперзвездата публикува видео от своето участие на Световния прайд във Вашингтон това лято, за да промотира предстоящата си поредица от концерти в Лас Вегас.

В клипа 56-годишната Лопес танцува на сцената, облечена в сутиен и бельо с мрежести чорапогащи в телесен цвят. Костюмът, украсен с пайети във формата на пламъци, които се извиват около тялото ѝ в триизмерни орнаменти, беше един от петте тоалета, които тя смени по време на шоуто. Той е дело на дизайнерското дуо Блондинките (The Blonds) от Ню Йорк.

За да загатне за предстоящите си шоута, Лопес сподели клипа от зрелищния концерт, като написа: „Ще се видим ТОЗИ МЕСЕЦ на JLo Show в Лас Вегас!“. В описанието добави: „Коя песен искате да ЧУЕТЕ?“

Във видеото тя се завърта, за да покаже невероятните си извивки.

Последваха множество коментари, а публикацията събра близо половин милион харесвания само за няколко часа. Феновете заляха поста с песните, които се надяват да чуят по време на концертите ѝ в Лас Вегас. И, разбира се, с комплименти за изваяото тяло на звездата.

Един коментатор се пошегува: „Искам часовникът да удари полунощ, докато пееш Waiting For Tonight, точно както в клипа.“

Звездата ще започне поредицата си от концерти в Лас Вегас на 30 декември.

Лопес е известна с това, че носи оскъдни сценични костюми; изпълненията ѝ често включват тоалети с изрязани бодита или корсети, украсени с пайети и други бляскави орнаменти.

Разбира се, през годините световната икона е имала и някои проблеми с визиите си. Това лято в Полша цялата ѝ пола се свлече до глезените по време на изпълнение на живо.

Въпреки че видеото с огнения костюм е от концерт през лятото, Лопес очевидно е сметнала, че си струва да го припомни. Съдейки по хилядите огнени емотикони в коментарите, феновете ѝ са напълно съгласни.

Дженифър Лопес е американска певица, актриса, танцьорка и бизнесдама. Родена е на 24 юли 1969 г. в Ню Йорк. Тя започва кариерата си като танцьорка, преди да постигне голям успех в актьорството, включително с ролята си във филма "Селена" от 1997 г. В края на 90-те години Лопес стартира изключително успешна музикална кариера, издавайки множество хитови албуми и сингли. Известна е със своето влияние в поп културата и се е утвърдила като глобална икона в музиката, киното и модата. През годините е участвала в десетки филми и телевизионни продукции.