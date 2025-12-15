Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

П о искане на Софийската районна прокуратура (СРП) съдът задържа под стража 20-годишен младеж, нанесъл телесна повреда на малолетната си сестра, като и за закана за убийство към нея. Това съобщиха от пресцентъра на СРП.

Случаят е от столичния квартал „Дружба“.

На 11 декември 2025 г. около 23:00 ч. обвиняемият Т.М. е нанесъл удари с юмрук на 13-годишната си сестра. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда. По същото време Т.М. й се заканил с убийство, като изкрещял: „Ще ви утрепам всички“, докато удрял момичето с юмруци в областта на гърдите, съобщиха от СРП.

След това обвиняемият излязъл навън, хвърлял камъни, счупил прозорец и крещял: „Ще ви утрепа“. Деянията са извършени в условията на домашно насилие, посочиха още от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство.

С постановление на наблюдаващ прокурор Т.М. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан. Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.