Свинска мас или масло - кое е по-здравословно и защо

М аслото се смята за безспорно здравословна мазнина от десетилетия. Кремообразният му вкус отдавна се е превърнал в позната добавка към картофено пюре, печива и всякакви ястия. Ами свинската мас?

Кой продукт е по-безопасен за сърцето и кръвоносните съдове – свинската мас или маслото, обяснява РБК-Украйна, позовавайки се на публикация на диетоложката Оксана Скиталинска в Telegram.

Какво трябва да знаете за свинската мас и маслото

Ако обаче погледнете биохимичния състав на маслото и го сравните със свинската мас, картината не е толкова ясна. Млечната мазнина е силно концентриран, рафиниран продукт на преработка. Тя не съществува в природата в тази форма. За разлика от нея, свинската мас е естествена животинска мазнина, минимално преработена и с предвидим състав, което е нейното ключово предимство.

Сравнението показва, че маслото съдържа около 215 мг холестерол, докато свинската мас съдържа само 94 мг. Освен това, маслото е около половината наситени мастни киселини, докато свинската мас съдържа около 39%. Прекомерната консумация на такива киселини е свързана с нарушен липиден метаболизъм, а маслото често се консумира в много по-големи количества от препоръчителните.

Масло Източник: iStock/GettyImages

Важна разлика е съставът на мастните киселини. Палмитинова, миристинова и стеаринова киселина доминират в олиото, а излишъкът им е свързан с рискове за кръвоносните съдове. Олеиновата киселина (омега-9), която подпомага здравето на сърцето, преобладава в свинската мас. Нейният дял в свинската мас е почти два пъти по-висок, отколкото в олиото.

Учените обръщат специално внимание на арахидоновата киселина. Мазнините съдържат около 2% от нея, докато олиото съдържа само 0,2%. Тази полиненаситена мастна киселина играе важна роля във функционирането на мозъка, сърцето, очите и бъбреците. Мазнините съдържат и повече селен, микроелемент, необходим за имунитета и антиоксидантната защита.

Защо свинската мас е по-здравословна от маслото?

Друг аргумент в полза на свинската мас е термичната обработка. Тя има по-висока точка на топене и не образува бензопирен, опасен канцероген, при пържене. Следователно, свинската мас се счита за по-безопасен вариант за готвене при високи температури.

В същото време експертите подчертават, че маслото не е вреден продукт. То просто трябва да се възприема като концентрирана мазнина и да се използва умерено, тоест да се добавя към приготвени ястия на малки порции.