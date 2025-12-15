България

Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви, че пързалките са отворени

"Кънките са чудесен повод да забавим темпото и да си припомним, че градът ни може да бъде уютно място за спорт и за срещи", категоричен е Терзиев

15 декември 2025, 13:24
Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви, че пързалките са отворени
Източник: БТА

К метът на София Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви: "Ледените пързалки в София вече работят".

"Ледените пързалки в София вече работят и за мен беше истинско удоволствие отново да се кача на кънки. Радвам се, че все повече софиянци избират да излязат навън, да се раздвижат и да споделят време с близките си", написа в Instagram Терзиев и сподели кадри от своето забавление. 

"Тази зима в града имаме четири локации за кънки на лед: впечатляващите 5 000 кв. м лед в Княжеската градина, познатата на всички пързалка „Юнак“, новата при НДК и тази на спортния комплекс „Зона Б“. Навсякъде атмосферата е различна, но енергията е една и съща – жива, празнична и истински софийска", допълни кметът на столицата. 

"Кънките са чудесен повод да забавим темпото и да си припомним, че градът ни може да бъде уютно място за спорт и за срещи", категоричен е Терзиев. 

