Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви, че пързалките са отворени

К метът на София Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви: "Ледените пързалки в София вече работят".

"Ледените пързалки в София вече работят и за мен беше истинско удоволствие отново да се кача на кънки. Радвам се, че все повече софиянци избират да излязат навън, да се раздвижат и да споделят време с близките си", написа в Instagram Терзиев и сподели кадри от своето забавление.

"Тази зима в града имаме четири локации за кънки на лед: впечатляващите 5 000 кв. м лед в Княжеската градина, познатата на всички пързалка „Юнак“, новата при НДК и тази на спортния комплекс „Зона Б“. Навсякъде атмосферата е различна, но енергията е една и съща – жива, празнична и истински софийска", допълни кметът на столицата.

"Кънките са чудесен повод да забавим темпото и да си припомним, че градът ни може да бъде уютно място за спорт и за срещи", категоричен е Терзиев.