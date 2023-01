Боен клуб: Как динозаврите са се „сражавали“ помежду си

Е дна от основните причини, поради които динозаврите не спират да пленяват нашето въображение, е техният крайно необичаен външен вид.

Някои видове притежавали остри като кинжали зъби, други имали огромни нокти, а шипове и костни образувания, приличащи на броня, покривали телата на трети.

В продължение на дълги години палеонтолозите смятали, че тези „оръжия“ имали само две приложения – лов и защита от хищници.

Днес повечето учени са на друго мнение. Според тях динозаврите редовно ги използвали при сблъсъци с представители на техните собствени видове.

Брони и боздугани

Ходещи танкове – по този начин най-лесно могат да бъдат описани анкилозаврите. Въпросните растителноядни динозаври, които живели през периода Креда, тежали приблизително 2 тона, а на дължина достигали до около 7 метра. Те разполагали с костни плочки и шипове, които покривали тялото им. Освен това опашката им завършвала с костен израстък, приличащ на боздуган. С помощта на това опасно оръжие, те можели да счупят костите на всеки свой противник.

How did Ankylosaurs evolve their formidable tails?http://t.co/0av6kHdrRw — National Geographic (@NatGeo) September 4, 2015

Палеонтолозите са единодушни, че основната функция на всички тези приспособления несъмнено била да защитава анкилозаврите от хищниците. В същото време обаче съществуват доказателства, че те използвали своите опашки и в сражения помежду си (най-вероятно ставало въпрос за битки за територия). Голямото разнообразие от шипове и плочки също така навежда на мисълта, че анкилозаврите вероятно ги използвали и като средство за привличане на противоположния пол.

Следи от ухапвания

Едва ли има човек, който да не е чувал за тиранозавър рекс. Тези огромни хищници са се превърнали в неделима част от съвременната култура и присъстват в редица филми, книги и видеоигри. Съществуват редица изследвания, посветени на начина, по който те използвали мощните си челюсти, за да разкъсват плячката си. Какво обаче се случвало, когато един срещу друг се изправели два тиранозавъра? Едно нещо е сигурно, шегуват се учените – едва ли се е стигало до канадска борба.

Scientists defend T. rex as only species of mighty Tyrannosaurus https://t.co/kRWvj6CGKM pic.twitter.com/CRBtQtTpFl — Reuters (@Reuters) July 26, 2022

Палеонтологът Джоузеф Питърсън от университета в Уисконсин-Ошкош и няколко негови колеги изследвали черепа на млад тиранозавър рекс, наречен „Джейн“. По него били открити частично зараснали следи от ухапвания. Впоследствие се оказало, че те съответстват на формата на зъбите на друг представител на същия вид. Откритието доказва, че тиранозаврите не просто водели битки помежду си, хапейки се по муцуните (нещо, което днес може да бъде наблюдавано при крокодилите), но и че това агресивно поведение започвало от сравнително ранна възраст.

Опашки, използвани като камшици

Огромните растителноядни динозаври от групата на т. нар. завроподи – като апатозавъра и диплодока например, често са описвани като миролюбиви гиганти, които спокойно се хранят с листата на високи дървета. Това обаче изобщо не отговаря на истината. Учените отбелязват, че въпросните същества постоянно водели битки помежду си, използвайки дългите си опашки като камшици. Някои палеонтолози дори предполагат, че скоростта, с която те нанасяли удари, била толкова висока, че преминавала звуковата бариера (най-новите анализи показват, че това не е така. Според тях въпросната скорост всъщност не надхвърляла 120 км/ч). Подобни „сражения“ биха обяснили защо по толкова много от откритите кости от опашки на апатозаври има следи от счупвания и различни инфекции.

Рогатите гиганти

Трицератопсите били тревопасни динозаври с внушителни размери, които живели в края на Креда. Предполага се, че на дължина достигали до около 9 метра, а на височина – 3 метра. Тежали между 9 и 11 тона. На главата си имали три рога (един по-къс, разположен над ноздрите и други два, дълги по около метър, над очите), а задната част на черепа им представлявала костен щит, приличащ на яка. Широко разпространено е схващането, че тези образувания имали една основна функция – да защитават трицератопсите от хищниците, които ги нападали.

Find out what we’ve learned about how Triceratops lived and why it went extinct #NatGeoReimaginingDinos https://t.co/7LI7SX9Rsi — National Geographic (@NatGeo) October 10, 2020

Все повече палеонтолози обаче смятат, че рогата не били достатъчно здрави, за да издържат нанасянето на силен удар по тялото на някой едър месояден динозавър – като тиранозавъра например. По тази причина те предполагат, че въпросните „оръжия“ всъщност били използвани предимно в битки за статус и територия или като средство за комуникация. Друга теория гласи, че костната яка помагала на трицератопсите да регулират телесната си температура.

Динозавърски канибализъм

С острите си зъби и дългите си нокти, алозаврите спокойно могат да бъдат описани като истински машини за убиване. На височина достигали до близо 10 метра, но въпреки внушителните си размери били сравнително бързи и развивали скорост от около 30 км/ч. Челюстите им били въоръжени с над 70 зъба, някои от които били с дължина от приблизително 10 см. Те били закривени и назъбени – идеално пригодени за откъсване на големи парчета месо. Ако някой зъб се счупел, на негово място почти моментално израствал друг.

Skeleton of an Allosaurus dinosaur fetched over $3 million during an auction in Paris https://t.co/ASfRkmnJcl pic.twitter.com/6eUwptitLc — Reuters (@Reuters) October 14, 2020

Палеонтолозите подчертават, че алозаврите често се хранели с мърша. Благодарение на острото си обоняние, те безпроблемно улавяли миризмата ѝ от големи разстояния. В същото време тези хищници редовно нападали и убивали свои себеподобни. Доказателство в подкрепа на това твърдение било открито в американския щат Колорадо. Екип от учени се натъкнали на кости на алозаври, по които имало следи от ухапвания, оставени от други алозаври. Големият въпрос, на който все още няма категоричен отговор, е дали ухапванията били направени преди или след смъртта на динозаврите.

В подкрепа на теорията, че въпросните хищници редовно прибягвали до канибализъм, някои палеонтолози обръщат внимание на следния факт: до момента са открити изключително малко фосили на млади алозаври. Каква е причината за това? Според учените отговорът е свързан с агресивността на тези динозаври. По-големите и възрастни алозаври най-вероятно постоянно нападали и изяждали своите малки. В наши дни подобно поведение може да бъде забелязано при редица животни – като лъвовете, хиените, вълците и акулите. В повечето случаи, до канибализъм се стига при недостиг на храна, пренаселеност или борба за надмощие и територия.

