Растение е преживяло катаклизма, погубил динозаврите

У чени от университета на Канзас, САЩ, установиха, че семейство растения, дало на човечеството хранителни съкровища като картофите, доматите, кафето и някои от най-популярните билки като ментата, е преживяло катаклизма, погубил динозаврите, съобщава сайтът на учебното заведение.

Авторите на изследването, публикувано в сп. "Нейчър плантс", описват вкаменелост на цъфтящо растение отпреди 80 милиона години. Откриването й показва, че този вид растение се е появило на Земята много по-рано, отколкото се е смятало досега.

