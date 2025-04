Как Елвис Пресли ваксинира тийнейджърите срещу полиомиелит

П рез 50-те години на XX век епидемията от полиомиелит се разпространява по целия свят. Учените се надяват, че ваксина ще успее да елиминира това страшно заболяване. През 1954 г. здравният департамент на Ню Йорк започва мащабна рекламна кампания за популяризиране на ваксинацията срещу полиомиелит. Ваксината е разработена от Джонас Салк.

Повече от 900 000 жители на Ню Йорк се ваксинират, а броят на новите случаи в града спада почти до нула. Но тогава се случва нещо неочаквано.

Elvis Presley got his Polio vaccine in front of the press in 1956. By 1960, the annual incidence of polio in the US decreased by nearly 90%. pic.twitter.com/zXGJ9f3NNr

Известният колумнист и медийна личност Уолтър Уинчел остро критикува кампанията, заявявайки, че ваксината може дори да доведе до смърт. Влиянието му поражда силен страх сред тийнейджърите – именно групата с най-висок риск от заразяване с полиомиелит – и те масово отказват да се ваксинират. Делът на имунизирани тийнейджъри пада до тревожните 0,6%, а болестта парализира средно по 35 000 деца годишно. Медицинската общност се изправя пред належащата нужда да достигне до тази младежка аудитория. За целта тя се обръща към личност, която има изключително влияние върху тийнейджърите.

Кариерата на Елвис Пресли се изстрелва нагоре след легендарната му поява в „Шоуто на Ед Съливан“.

През 1956 г. песента „Heartbreak Hotel“ достига първо място в музикалните класации, а дебютният му филм Love Me Tender излиза през ноември същата година. Така на 9 септември 1956 г., точно преди началото на „Шоуто на Ед Съливан“, Пресли се усмихва пред камерите, запретва ръкав пред погледа на самия Съливан и присъстващите журналисти, и позволява на лекар и медицинска сестра да му поставят ваксина срещу полиомиелит. Елвис популяризира този момент, като разпространява снимките си от ваксинацията из цялата страна.

October 28, 1956: Elvis's second appearance on The Ed Sullivan Show was scheduled that evening, and The King took a moment during his press conference to get the polio vaccine. Some credit this PR event alone for pushing US immunization levels from 0.6% to >80% within 6 months! pic.twitter.com/cLgXmgH4mr