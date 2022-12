Динозаврите са били унищожени в разцвета на силите си

Д инозаврите са били в разцвета на силите си и не са били в упадък по времето, когато са унищожени при удар на астероид в Земята, предаде ДПА, като цитира ново проучване.

Находки предоставят най-силното доказателство досега, че те са доминирали в света до момента, в който небесното тяло атакува Земята, което води до масовото им изчезване преди около 66 милиона години, казват изследователите.

Учените отдавна спорят защо големите динозаври са изчезнали, а бозайници и други видове като костенурки и крокодили са оцелели.

Предполага се, че бозайниците, които са преживели удара на астероида, са били в процес на адаптиране към околната среда и следователно са успели да се приспособят по-бързо.

Проучването, ръководено от международен екип от палеонтолози и еколози, анализира 1600 вкаменелости от Северна Америка.

Те моделират хранителните вериги и екологичните местообитания на сухоземни и сладководни животни през последните няколко милиона години от периода креда и първите от периода на палеогена след удара на астероида.

Специалистите установяват, че много дребни бозайници са живели заедно с динозаврите.

Новото изследване разкрива, че тези същества са разнообразявали диетите си, адаптирали са се към околната среда и са ставали все по-важни в екосистемите с настъпването на периода креда.

Динозаврите са били изключително добре адаптирани към това, което е било удобно за тях, сочат данните от проучването.

Експерти твърдят, че бозайниците не просто са се възползвали от смъртта на големите древни същества.

Те са създали свои собствени предимства чрез диверсификация - по-разнообразен хранителен режим и поведение, издържане на малки промени в климата чрез бързо адаптиране.

Според изследователите това поведение вероятно им е помогнало да оцелеят, тъй като са били по-способни от динозаврите да се справят с радикалното и внезапно унищожение, причинено от астероида.

"Динозаврите са били силни, със стабилни екосистеми, докато астероидът внезапно не ги е убил. Бозайниците обаче са разнообразили хранителния си режим, екология и поведение, докато динозаврите все още са били живи", обяснява водещият учен проф. Стив Брусат от университета на Единбург.

Те са се възползвали от предимствата, които са получили благодарение на предварителното си приспособяване и са се преместили в ниши, оставени празни от мъртвите динозаври.