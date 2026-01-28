Любопитно

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Докато Виктория Бекъм получава рицарско звание в Париж в компанията на Дейвид и останалите си деца, най-големият ѝ син затвърди разрива с шокиращи обвинения. От „неподходящи танци“ на сватбата до опити за разбиване на брака му – вижте как Бруклин и Никола Пелц отговориха на семейната изолация с порция провокативни кадри

28 януари 2026, 15:30
Б руклин Бекъм сподели пикантна снимка на съпругата си, Никола Пелц без блуза, докато семейната му вражда продължава да доминира заглавията. Двойката  е на романтична почивка с кучето си и качиха няколко снимки в пост карусел в Instagram, предаде Page Six

На друго споделено изображение двамата се наслаждаваха на обяд заедно и си размениха целувка на масата.

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

По време на една  разходка, Пелц зашемети с дълбоко изрязана черна рокля и токчета, докато Бекъм беше облечен по-небрежно в бяла тениска, която показваше татуировките му. Той също така носеше обърната назад черна бейзболна шапка.

Някои последователи оставиха негативни коментари под публикацията, включително един потребител, който написа: „Значи това е вашето определение за уединение, Бруклин? Интересно…“

Друг коментар гласеше: „Значи, просто от любопитство… живеете ли от парите на тъста си, след като сте блокирали родителите си?“

Дали кланът Бекъм е на път да се разпадне?

Но някои фенове подкрепиха Бекъм.

Един коментар гласи: „Семейството не е всичко. Урок, който аз самата уча. Остани със съпругата си, тя Е ТВОЕТО СЕМЕЙСТВО.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @brooklynpeltzbeckham

Семейството на основателя на "Cloud23" – майка му Виктория, баща му Дейвид и братята и сестрите му Ромео, Крус и Харпър – застанаха на единна позиция след бруталната му публична атака по-рано този месец чрез неговите Instagram Stories.

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Бруклин сподели, че не иска да се помирява със семейството си, обвини родителите си, че се опитват да унищожат брака му с Пелц и твърдеше, че Виктория танцувала „неподходящо“ с него на сватбата му през 2022 г.

Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

Докато Дейвид и Виктория все още не са отговорили на твърденията на най-голямото си дете, те излязоха в Париж в понеделник с останалите си деца, както и с приятелките на Ромео и Крус, Ким Търнбол и Джаки Апостел.

Семейството подкрепи Виктория, докато тя получаваше престижна награда от френското Министерство на културата, а бившата "спайска" благодари на родителите и децата си, докато беше посветена в рицарство на подиума.

Часове след семейната изява на Бекъмови, Пелц сподели романтичен видеомонтаж с Бруклин в TikTok, под музиката на „Yellow“ на Coldplay.

„Обичам те @Brooklyn Beckham“, написа тя под видеото.

Никола Пелц: Красивото лице на скандала, който разцепи фамилията Бекъм
32 снимки
Никола Пелц
Никола Пелц
Никола Пелц
Никола Пелц
