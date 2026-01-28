Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Б руклин Бекъм сподели пикантна снимка на съпругата си, Никола Пелц без блуза, докато семейната му вражда продължава да доминира заглавията. Двойката е на романтична почивка с кучето си и качиха няколко снимки в пост карусел в Instagram, предаде Page Six.

На друго споделено изображение двамата се наслаждаваха на обяд заедно и си размениха целувка на масата.

По време на една разходка, Пелц зашемети с дълбоко изрязана черна рокля и токчета, докато Бекъм беше облечен по-небрежно в бяла тениска, която показваше татуировките му. Той също така носеше обърната назад черна бейзболна шапка.

Brooklyn Beckham shares racy snap of wife Nicola Peltz in bed as family feud rages on https://t.co/zaXDQp6XLW pic.twitter.com/aS8lli0tK9 — Page Six (@PageSix) January 28, 2026

Някои последователи оставиха негативни коментари под публикацията, включително един потребител, който написа: „Значи това е вашето определение за уединение, Бруклин? Интересно…“

Друг коментар гласеше: „Значи, просто от любопитство… живеете ли от парите на тъста си, след като сте блокирали родителите си?“

Но някои фенове подкрепиха Бекъм.

Един коментар гласи: „Семейството не е всичко. Урок, който аз самата уча. Остани със съпругата си, тя Е ТВОЕТО СЕМЕЙСТВО.“

Семейството на основателя на "Cloud23" – майка му Виктория, баща му Дейвид и братята и сестрите му Ромео, Крус и Харпър – застанаха на единна позиция след бруталната му публична атака по-рано този месец чрез неговите Instagram Stories.

Бруклин сподели, че не иска да се помирява със семейството си, обвини родителите си, че се опитват да унищожат брака му с Пелц и твърдеше, че Виктория танцувала „неподходящо“ с него на сватбата му през 2022 г.

Докато Дейвид и Виктория все още не са отговорили на твърденията на най-голямото си дете, те излязоха в Париж в понеделник с останалите си деца, както и с приятелките на Ромео и Крус, Ким Търнбол и Джаки Апостел.

Nicola Peltz Beckham shared this sweet montage of her with her husband Brooklyn Beckham amidst the Beckham family controversy. After Brooklyn recently stated that he does not want to reconcile with his family due to their lack of acceptance for her and their marriage, the couple… pic.twitter.com/oMI5HvhklI — HELLO! Canada (@HelloCanada) January 27, 2026

Семейството подкрепи Виктория, докато тя получаваше престижна награда от френското Министерство на културата, а бившата "спайска" благодари на родителите и децата си, докато беше посветена в рицарство на подиума.

Часове след семейната изява на Бекъмови, Пелц сподели романтичен видеомонтаж с Бруклин в TikTok, под музиката на „Yellow“ на Coldplay.

„Обичам те @Brooklyn Beckham“, написа тя под видеото.