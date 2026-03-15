Свят

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Предупреждението е издадено на фона на ескалацията на конфликта, който навлиза в третата си седмица

15 март 2026, 07:37
П осолството на Съединените щати в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак „незабавно“ след серия от атаки срещу американски цели в страната, предаде Bloomberg.

„Американските граждани трябва да напуснат Ирак веднага“, се казва в съобщение на посолството, публикувано в социалните мрежи.

В изявлението се подчертава, че американците, които решат да останат, трябва сериозно да преосмислят решението си предвид „значителната заплаха от терористични милиции, подкрепяни от Иран“.

Предупреждението е издадено на фона на ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран, който навлиза в третата си седмица. Техеран продължава да атакува цели в съседни държави с дронове и ракети в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел.

Според посолството подкрепяни от Иран милиции многократно са атакували Международната зона в Багдад – строго охранявания дипломатически и правителствен квартал в центъра на иракската столица.

Районът около международното летище в Ербил и генералното консулство на САЩ в Ербил също са били обект на многократни атаки, според изявлението.

Американското посолство предупреди гражданите да не се опитват да посещават дипломатическите мисии в Багдад или Ербил поради продължаващия риск от ракетни и дронови атаки във въздушното пространство на страната.

От дипломатическата мисия уточниха, че правителството на САЩ ще съдейства на американците, които се опитват да напуснат Ирак по суша, тъй като въздушното пространство на страната остава затворено.

Вчера иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предупреди САЩ да изтеглят своите промишлени предприятия от региона и призова хората да стоят настрана от фабриките, в които САЩ притежават дялове. Предупреждението идва след удари през последните 48 часа, при които загинаха няколко цивилни работници в невоенни фабрики в Иран, съобщи иранската Press TV.

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Свят Преди 29 минути

Нов пилотен план на правителството цели да намали разходите за настаняване на кандидати за убежище

<p>Рядък феномен в Родопите: Вижте какво се случи със&nbsp;синтровите езера на пещера Ухловица</p>

Любопитно Преди 1 час

Подобно "чудо" хората в района не са виждали от десетилетия насам

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Любопитно Преди 2 часа

Нов хит в социалните мрежи задава един прост въпрос: коя вода е по-здравословна – топлата или студената

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

Любопитно Преди 10 часа

Учени: Сахара е била зелена и дъждовна допреди поне 8000 години

Любопитно Преди 11 часа

Зелената Сахара е оформила ранните човешки общества

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

Свят Преди 12 часа

Изявлението идва ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че според неговата информация Хаменей е ранен и „вероятно обезобразен“

,

Свят Преди 12 часа

Ударът е бил нанесен докато работниците са били на работа

Двама души загинаха при катастрофа край Радомир

България Преди 12 часа

Има трети пострадал

Освен петрола и газа: Какво още ще поскъпне заради войната с Иран

Свят Преди 13 часа

Войната в Иран може да предизвика световна икономическа криза, невиждана от времето на пандемията от COVID-19 и руската инвазия в Украйна

След ареста за шофиране в нетрезво състояние: Синът на Бритни Спиърс взе колата й

Любопитно Преди 13 часа

Докато мениджърът на поп иконата се надява случаят да бъде „тласък към трезвен живот“, 19-годишният Джейдън Федърлайн бе забелязан зад волана на същия автомобил, с който майка му беше отведена в полицията

Турция се опасява, че Нетаняху "може да извърши нов геноцид" в Ливан

Свят Преди 13 часа

Това заяви турския външен министър Хакан Фидан

Лъчезар Борисов: България не е засегната логистично от проблема в Ормузкия проток

България Преди 14 часа

Бившият министър на икономиката заяви, че страната ни се намира в добра ситуация

Стивън Спилбърг оглави списъка с най-богатите кино знаменитости

Любопитно Преди 14 часа

Преди това към списъка с милиардери се присъедини емблематичният канадски режисьор и продуцент Джеймс Камерън

Израел предупреди, че може да нанесе удари по линейки в Ливан

Свят Преди 14 часа

"Като част от терористичната си дейност, "Хизбула" използва широко линейки за военни цели", заяви говорителят на израелската армия Авихай Адрае

Съюзниците на Тръмп: Ще приемем митата, но не ги увеличавайте

Свят Преди 15 часа

Миналата година САЩ и Европейският съюз постигнаха споразумение, което ограничи американските мита за повечето европейски стоки до 15 процента

Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта в Близкия изток

Свят Преди 15 часа

Според Йоси Леви Сфари, Моджтаба Хаменей се смята за краен в позициите си лидер

