Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Н яма по-яростна сила от презряно „непо бебе“ – просто попитайте Бруклин Бекъм. В понеделник той взриви интернет, след като отправи остри критики към известните си родители в изненадващо откровено изявление в Instagram, пише The Sun.

Докато социалните мрежи бързо се заеха да пародират част от по-пищните му твърдения, основният въпрос остана без еднозначен отговор: бил ли е Бруклин жертва на контролиращо и нещастно детство, или станахме свидетели на изблик на разглезено „непо бебе“, което хвърля скъпите си играчки от количката?

Според поведенческия психолог Джо Хемингс, която разглежда феномена на децата на знаменитости в новата си книга „Цената на славата – психологията на съвременните знаменитости“, отговорът е далеч по-сложен.

Говорейки ексклузивно за The Sun, тя коментира: „Това е вражда с епични размери, тъй като Бруклин очевидно застава на страната на жена си и роднините ѝ.“

„Като най-голям син той неизбежно е бил първи под светлината на прожекторите. Да, това може да е оказало неблагоприятно въздействие, но по-скоро изглежда, че той частично пренаписва историята, за да я напасне към настоящата си ситуация.“

„Той нямаше проблем да използва името Бекъм в моделството, фотографията и други сфери. Предполагам, че родителите му – хора, издигнали се от нищото – може би са го притискали прекалено силно да открие собствените си таланти. Но е възможно да е имало и силен синдром на самозванеца.“

Без да оспорва отдадеността на Дейвид и Виктория Бекъм към „брандирането на фамилията“, Бруклин заявява, че родителите му са „контролирали разказите в пресата за нашето семейство“ през целия му живот.

Той добавя: „Представителните публикации в социалните мрежи, семейните събития и неавтентичните взаимоотношения са неразделна част от живота, в който съм роден.“

26-годишният Бруклин описва и конкретни случаи, в които, според него, родителите му са се опитали да саботират връзката му със съпругата му Никола Пелц – както преди сватбата им през 2022 г., така и по време и след нея.

Той дори твърди, че майка му Виктория е „отвлякла“ първия им сватбен танц и „танцувала много неподходящо пред всички“.

Роден известен

Няма съмнение, че Бруклин Бекъм е водил нетрадиционен живот под светлината на прожекторите още от раждането си. Всъщност той е бил публична фигура дори преди това – когато новината за първата бременност на Виктория Бекъм попадна в националните заглавия през август 1998 г.

По онова време Дейвид и Виктория вече проправяха нов път в културата на звездните двойки. Като световноизвестна поп звезда и футболна суперзвезда, те бързо осъзнаха, че обединената им популярност е едновременно магнетична и изключително доходоносна.

Връзката им се превърна в поредица от фотосесии, медийни изяви и дори пресконференция за обявяването на годежа им.

Когато Бруклин се ражда през март 1999 г., той се превръща в естествено продължение на разрастващата се марка Beckham и буквално живее живота си пред камерите още от първия ден. Фактът, че кръстници са сър Елтън Джон и Елизабет Хърли, само увеличава общественото внимание.

Психологът Ема Кени обяснява: „Бруклин Бекъм е живял живот, който повечето от нас трудно могат да си представят. От момента на раждането си той не е бил просто дете – той е бил част от марка.“

„Израстването в постоянен публичен аквариум може значително да засили тревожността, особено когато детето никога не познава анонимността. Бруклин открито е говорил за борбата си с тревожността и е трудно да не се направи връзка.“

„Към това се добавя и образът на „перфектното семейство Бекъм“. Макар и възхитителен, той може да бъде психологически задушаващ.“

Сватба на годината и живот под охрана

На едва четири месеца Бруклин играе централна роля на пищната сватба на родителите си – събитие, превърнало се в попкултурен феномен заради звездните гости, троновете за младоженците и показната смяна на тоалети.

Ексклузивните права за снимки са продадени на списание OK! за рекордния 1 милион паунда. Бруклин, носител на халките, е облечен в бяло като баща си, а по-късно – в лилав костюм с каубойска шапка в същия цвят.

Скоро животът му пред обектива става норма – от снимки в детската стая до първите бебешки фотосесии, продадени на най-високата оферта.

Охраната също се превръща в постоянен елемент, особено след осуетен план за отвличане през 1999 г., когато полицията предотвратява заплаха срещу Виктория и 10-месечния Бруклин.

Макар защитата да е била необходима, тя допълнително засилва усещането за строго контролиран живот.

Привилегия, която тежи

От частни кинопрожекции и имения в Мадрид до живот в холивудски „балон“ с постоянна охрана – детството на Бруклин е изпълнено с лукс, но и с изолация.

Когато семейството се мести в Лос Анджелис през 2007 г., той вече е свикнал да бъде следван от бодигардове дори по пътя към училище.

И макар животът като известен по рождение да има своите бонуси – като серенада от Ъшър за 13-ия му рожден ден – той рядко включва нормалност.

Живот в сянката на фамилията

Опитите на Бруклин да изгради собствена идентичност – във футбола, модата, фотографията, а по-късно и като готвач – често са посрещани със скептицизъм и обвинения в непотизъм.

От корици на списания и фотографска книга, осмивана онлайн, до кулинарна кариера и марка люти сосове – въпросът остава един и същ: би ли имал тези възможности без името Бекъм?

Щастлива съпруга, щастлив живот?

След брака си с Никола Пелц – дъщеря на милиардера Нелсън Пелц – отношението на Бруклин към родителите му рязко се променя.

Според психолозите сблъсъкът между две силни фамилии, две „непо бебета“ и борбата за контрол над публичния разказ ескалира до открит конфликт.

Както обобщава Джо Хемингс: „Имаме две привилегировани личности, които се разбират, но в тази битка само едната страна може да бъде „семейството победител“. Публикацията му в Instagram беше обвинителна, гневна и окончателна.“