Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

А ко търсите лесна, но невероятно вкусна рецепта за домашен хляб, която да сервирате за закуска, обяд или вечеря – това предложение ще ви спечели още от първата хапка. Комбинацията от меко тесто с мая, ароматно чесново масло и парченца разтопена моцарела създава перфектно съчетание, на което е трудно да се устои.
Необходими съставки:
За тестото:
- 250 г брашно
- 1,5 ч.л. суха мая
- 2 с.л. захар
- ½ ч.л. сол
- 125 мл топло прясно мляко
- 1 яйце
За плънката и заливката:
- 1 яйце
- 2 с.л. меко масло
- 1 скилидка чесън
- 2 с.л. ситно нарязан пресен лук
- 2 топки моцарела
- пресен магданоз (по желание)
Начин на приготвяне:
- В дълбока купа смесете сухите съставки: брашното, маята, захарта и солта. Добавете топлото мляко и предварително леко разбитото яйце. Омесете всичко до получаването на гладко и меко тесто.
- Покрийте го и го оставете на топло, докато удвои обема си. След като втаса, прехвърлете тестото в тава за печене (с диаметър около 26 см) и го оставете да си почине за още 15 минути.
- Междувременно пригответе ароматната намазка: разбийте яйцето и към него добавете разтопеното масло и ситно пресования чесън.
- Разпределете получената смес равномерно върху тестото. С помощта на лъжица направете малки вдлъбнатини по повърхността и притиснете парченцата моцарела в тях. Накрая поръсете с нарязания зелен лук и магданоза.
- Печете в предварително загрята фурна на 180-200°C за около 20-25 минути, докато печивото придобие апетитен златист загар.
Приятен апетит!