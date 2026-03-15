Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

А ко търсите лесна, но невероятно вкусна рецепта за домашен хляб, която да сервирате за закуска, обяд или вечеря – това предложение ще ви спечели още от първата хапка. Комбинацията от меко тесто с мая, ароматно чесново масло и парченца разтопена моцарела създава перфектно съчетание, на което е трудно да се устои.

Необходими съставки:

За тестото:

250 г брашно

1,5 ч.л. суха мая

2 с.л. захар

½ ч.л. сол

125 мл топло прясно мляко

1 яйце

За плънката и заливката:

1 яйце

2 с.л. меко масло

1 скилидка чесън

2 с.л. ситно нарязан пресен лук

2 топки моцарела

пресен магданоз (по желание)

Начин на приготвяне:

В дълбока купа смесете сухите съставки: брашното, маята, захарта и солта. Добавете топлото мляко и предварително леко разбитото яйце. Омесете всичко до получаването на гладко и меко тесто. Покрийте го и го оставете на топло, докато удвои обема си. След като втаса, прехвърлете тестото в тава за печене (с диаметър около 26 см) и го оставете да си почине за още 15 минути. Междувременно пригответе ароматната намазка: разбийте яйцето и към него добавете разтопеното масло и ситно пресования чесън. Разпределете получената смес равномерно върху тестото. С помощта на лъжица направете малки вдлъбнатини по повърхността и притиснете парченцата моцарела в тях. Накрая поръсете с нарязания зелен лук и магданоза. Печете в предварително загрята фурна на 180-200°C за около 20-25 минути, докато печивото придобие апетитен златист загар.

Приятен апетит!