Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова съюзническите държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток, след като Иран заплаши с ескалация на конфликта в отговор на американските удари по ключови военни цели в Персийския залив, предаде Ройтерс.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че страните, които получават петрол през стратегическия морски коридор, трябва да помогнат за гарантиране на безопасността на корабоплаването. „Страните по света, които получават петрол през Ормузкия проток, трябва да се погрижат за този проход, а ние ще помогнем – много“, написа той.

Американският президент уточни, че САЩ ще координират действията си със съюзниците, за да се осигури нормалното движение на търговските кораби.

Президентската администрация на Южна Корея обяви, че ще разгледа внимателно призивите на Тръмп. „Ние ще поддържаме тясно сътрудничество със САЩ по този въпрос и ще вземем решение след внимателно разглеждане“, се казва в изявление от канцеларията на президента.

Призивът идва в момент, в който войната между САЩ, Израел и Иран навлиза в третата си седмица. Според оценки на агенциите конфликтът вече е отнел живота на над 2000 души, предимно в Иран, и е довел до сериозни сътресения на световните енергийни пазари.

Ударите по Иран и заплахите за ответни действия

Американските сили нанесоха удари по военни цели на иранския остров Харг – ключов аванпост в Персийския залив, който обслужва около 90 процента от износа на петрол на Иран. По данни на Централното командване на САЩ са поразени над 90 обекта, включително складове за морски мини, ракетни бункери и други военни съоръжения.

Иран обяви, че ще предприеме ответни действия при всякакви атаки срещу енергийната му инфраструктура. Новият върховен лидер на страната, Моджтаба Хаменей, предупреди, че Ормузкият проток трябва да бъде затворен, а външният министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори и че могат да бъдат засегнати американски компании или фирми с дялове на САЩ в региона.

Напрежението се прехвърля и към държавите от Персийския залив. В събота Иран изстреля девет балистични ракети и 33 дрона към Обединените арабски емирства. Цивилното население беше предупредено да напусне райони около ключови пристанища, включително Джебел Али в Дубай, пристанище Халифа в Абу Даби и Фуджейра. В емирство Фуджейра – важен глобален център за зареждане на кораби – част от операциите по товарене на петрол бяха временно преустановени. През терминалите там се изнасят около 1 милион барела дневно от суровия петрол „Мурбан“ на ОАЕ, което представлява приблизително 1% от световното потребление.

Международни реакции и координация

В отговор на призива на Тръмп, Великобритания съобщи, че обсъжда със съюзниците си редица варианти за гарантиране на безопасността в региона. Франция продължава усилията си за създаване на международна коалиция за охрана на Ормузкия проток. В същото време Швейцария, която традиционно следва политика на неутралитет, заяви, че е отказала две искания на САЩ за прелитане на разузнавателни самолети през нейното въздушно пространство по пътя към Иран.

Докато глобалната тревога относно цените и доставките на петрол нараства, Тръмп изрази надежда, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други държави ще изпратят военни кораби, за да поддържат Ормузкия проток „отворен и безопасен“.