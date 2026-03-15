Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

Те са насочени директно към българските граждани, ще постъпят по сметките им, заяви премиерът

15 март 2026, 12:02
Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата
С лужебният кабинет е набелязал вече конкретни мерки заради поскъпването на горивата у нас. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров пред журналисти.

"Мерките са насочени директно към българските граждани. Ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери и да се използват такива неща за предизборни кампании", каза Гюров.

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Критериите са подоходни - до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг и платени данъци и глоби.

„Те ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените. Това ще компенсира увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали в предишните седмици”, каза Гюров.

Гюров за конфликта в Близкия изток: Подготвяме се за най-лошите варианти

Той увери, че мярката ще действа, докато цените останат на високи нива и най-уязвимите групи от обществото усещат натиска.

„В момента виждаме увеличение, което отива в диапазона между 15 и 20% от нивата в предишните седмици, преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца”, каза Гюров.

Средствата ще дойдат от бюджета. Става въпрос за между 20 и 30 млн. евро. 

ГЕРБ оспорват служебното правителство в КС, ето защо

Министерският съвет ще внесе жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир. 

„Мисля, че има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, която показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията”, каза Гюров.

От ГЕРБ обявиха, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

А във връзка с подготовката на предсрочния вот, той каза, че вече има седем досъдебни производства за нарушения на изборните права на граждани.

Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Държавата дава помощи, а не работа за хората с увреждания

Държавата дава помощи, а не работа за хората с увреждания

pariteni.bg
Какво представлява фалшивата бременност при котките?

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 1 ден
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 1 ден
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 1 ден
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 1 ден
Последни новини

БСП представя листите си за изборите на 19 април

БСП представя листите си за изборите на 19 април

България Преди 1 час

Вече стана ясно, че Крум Зарков ще поведе тази в Бургас, както и в София - 24-ти МИР

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Свят Преди 1 час

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Любопитно Преди 3 часа

Певицата говори открито за труден период в живота си, за търсенето на професионална помощ и за пътя към възстановяването

<p>Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Русия</p>

Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област

Свят Преди 3 часа

Според предварителните данни няма жертви

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

България Преди 3 часа

Все още на дневен ред е и проблемът с недостига на над 300 шофьори

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Свят Преди 4 часа

Какво трябва да знаем обаче за застраховката „Отмяна на пътуване“

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Свят Преди 4 часа

Нов пилотен план на правителството цели да намали разходите за настаняване на кандидати за убежище

<p>Днес е важен ден за вярващите</p>

Днес е важен ден за вярващите: Покланяме се на Христовия кръст

Любопитно Преди 5 часа

Честваме също паметта на мъченик Агапий и на другарите му, както и на мъченик Никандър

<p>Рядък феномен в Родопите: Вижте какво се случи със&nbsp;синтровите езера на пещера Ухловица</p>

Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Любопитно Преди 5 часа

Подобно "чудо" хората в района не са виждали от десетилетия насам

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

Свят Преди 6 часа

По данни на Пентагона в инцидента е участвал и втори самолет

Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

Свят Преди 6 часа

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Любопитно Преди 6 часа

Това предложение ще ви спечели още от първата хапка

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Любопитно Преди 6 часа

Нов хит в социалните мрежи задава един прост въпрос: коя вода е по-здравословна – топлата или студената

Цар Николай II

15 март: Крахът на една империя, последната гара на царя

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

България Преди 6 часа

Максималните температури днес ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

Любопитно Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Ева Лонгория на 51: Тайните на Габи от „Отчаяни съпруги“, които малцина знаят

Edna.bg

Поли Генова: Имаше дни, в които не исках да ставам от леглото

Edna.bg

Кишишев с коментар за битката за титлата в efbet Лига

Gong.bg

НА ЖИВО: Черно море - Монтана, съставите

Gong.bg

Андрей Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

Nova.bg

БСП представя листите си за предстоящите избори

Nova.bg