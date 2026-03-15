Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

С лужебният кабинет е набелязал вече конкретни мерки заради поскъпването на горивата у нас. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров пред журналисти.

"Мерките са насочени директно към българските граждани. Ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери и да се използват такива неща за предизборни кампании", каза Гюров.

Критериите са подоходни - до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг и платени данъци и глоби.

„Те ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените. Това ще компенсира увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали в предишните седмици”, каза Гюров.

Той увери, че мярката ще действа, докато цените останат на високи нива и най-уязвимите групи от обществото усещат натиска.

„В момента виждаме увеличение, което отива в диапазона между 15 и 20% от нивата в предишните седмици, преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца”, каза Гюров.

Средствата ще дойдат от бюджета. Става въпрос за между 20 и 30 млн. евро.

Министерският съвет ще внесе жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир.

„Мисля, че има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, която показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията”, каза Гюров.

А във връзка с подготовката на предсрочния вот, той каза, че вече има седем досъдебни производства за нарушения на изборните права на граждани.