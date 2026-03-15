Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

15 март 2026, 07:24
Източник: AP/БТА

Р усия доставя на Иран безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“, които се използват при атаки срещу цели на Съединените щати и Израел. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

В откъс от интервю за CNN, излъчен в събота, Зеленски заяви пред журналиста Фарид Закария, че е „100% факт“, че Иран е използвал руски произведени дронове „Шахед“ при атаки срещу американски бази.

Зеленски: Това е огромна лъжа

Безпилотните апарати „Шахед“ са свързвани и с други нападения срещу държави в региона, макар че произходът им невинаги е ясно установен.

Иран е сред пионерите в разработването на този тип дронове, които представляват значително по-евтина алтернатива на традиционните ракети. Те бяха използвани масово по време на руската инвазия в Украйна, като според украинските власти от есента на 2022 г. руските сили са изстреляли хиляди такива апарати.

Първоначално дроновете бяха доставяни от Иран на Русия, но впоследствие Москва започна да произвежда собствена версия на „Шахед“.

Сеят ужас и смърт: Какво се знае за дроновете, използвани от Русия

Междувременно безпилотни системи от този тип бяха въведени в употреба и от въоръжените сили на други държави. По-рано Съединените щати също съобщиха, че подобни дронове се използват в рамките на текущата военна кампания срещу Иран.

В интервю за NBC News пък американският президент Доналд Тръмп заяви, че е възможно Русия да помага на Иран във войната, имайки предвид обаче разузнавателна информация.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
