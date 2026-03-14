Ракетен удар по индустриална зона в Иран отне живота на 15 души

Р акетен удар на САЩ и Израел по индустриална зона в Исфахан, в централната част на Иран, е отнел живота на 15 души, предаде Франс прес.

Според информация на иранската информационна агенция Фарс атаката "е била насочена срещу фабрика за производство на отоплителна и климатична техника". Ударът е бил нанесен докато "работниците са били на работа".

АФП подчертава, че не е в състояние да провери тази информация по независими източници.

По-късно иранската държавна телевизия съобщи за изстрелването на нова серия ракети срещу Израел, на 15-ия ден от войната, започнала с ударите на САЩ и Израел срещу Ислямската република. Телевизията не съобщи никакви подробности за ракетния удар.