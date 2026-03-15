Свят

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Какво трябва да знаем обаче за застраховката „Отмяна на пътуване“

15 март 2026, 09:36
Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия
М асовата отмяна на екскурзии за края на март и април расте. Мечтаните дестинации на българските туристи – Близкият изток, Азия и части от Африка, все по-често отпадат от плановете им за почивка.

Мари Харитова се връща от Сейшелите с разочарование. Пътуването започва като мечта, но се превръща в изпитание на връщане.

„Бях на гишето за чекиране и молех персонала да ни сложат един до друг с моя приятел. Казаха ни, че ще останем там поне още два дни“, разказва тя пред NOVA. Причината – овърбукинг, когато авиокомпаниите продават повече билети, отколкото има места в самолета.

В разгара на напрежението в региона много пътници променят маршрутите си и търсят връзки през Истанбул вместо през Обединените арабски емирства. За щастие, авиокомпанията на Мари осигурява настаняване, храна и парично обезщетение, но стресът остава.

Туристическите агенции вече отчитат десетки отменени резервации.

„Водещият мотив е страхът да не попаднат във военен конфликт. Дори в зони, които понастоящем не участват във военни действия“, обяснява Антоанета Петрова, управител на туристическа агенция.

Несигурността обаче не е достатъчна причина за отказ без последствия. Ако дестинацията не е обявена за рискова от властите, отказът се третира като стандартна анулация и пътниците плащат неустойки. Това важи за Египет, Тунис, Северна Африка и дори Кипър.

Застраховката „Отмяна на пътуване“ покрива само медицински проблеми и не се отнася до военни рискове или форсмажор.

„Добре е застрахователните компании да обогатят своето портфолио с покритие за такива ситуации“, допълва Петрова.

Отменените пътувания засягат и компании, които изпращат служители в региона, като това води до финансови загуби и допълнителен стрес.

Според експерти, ако конфликтът се успокои, пазарът може да повтори постковид сценария – рязък спад на цените и постепенно завръщане на туристите.

