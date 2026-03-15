Любопитно

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Певицата говори открито за труден период в живота си, за търсенето на професионална помощ и за пътя към възстановяването

15 март 2026, 10:35
Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица
Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на

Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника
Внимавайте днес! Петък 13-и е...

Внимавайте днес! Петък 13-и е...
Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”

Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”
Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър

Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър
Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан
Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)
Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

П евицата Поли Генова говори открито за труден период в живота си, за търсенето на професионална помощ и за пътя към възстановяването. В разговор в подкаста „Храмът на историите“ с Мариян Станков – Мон Дьо тя разказва за моментите, в които се е изолирала от близките си, за терапията и за промените, през които е преминала.

  • За трудния период

Поли Генова споделя, че е преминала през период, в който е изпитвала силна липса на мотивация и желание за социални контакти.

„Вече не се страхувам да говоря за моментите, в които не съм имала сила нито да изляза от къщи, нито да стана от леглото“, казва тя.

По думите ѝ това състояние е довело до постепенно отдалечаване от хората около нея.

„В един момент осъзнах, че съм се отделила първо от обществото, а след това и от приятелите си. Аз съм много социален човек, а да не излизам от вкъщи за мен винаги е било знак, че не съм добре“, разказва Генова.

Тя описва тежките дни като моменти, в които дори не е искала да се поглежда в огледалото.

„Събуждаш се и просто не искаш да излезеш от леглото. Дори не исках да се поглеждам в огледалото. Все едно не можех да остана насаме със себе си“, казва певицата.

  • Решението да потърси помощ

Генова признава, че дълго време е отлагала решението да потърси професионална помощ, въпреки съветите на близките си.

„Имах телефоните на няколко терапевти. Можех да се обадя, но все нещо не ми достигаше. Имаше страх да призная, че не съм добре и че не мога да се справя сама“, споделя тя.

По думите ѝ след първите срещи с терапевт усещането е било като облекчение.

„След първите няколко сеанса излизаш все едно си свалил някаква тежест от гърба си, която си носил през цялото време“, казва певицата.

Тя допълва, че осъзнаването, че има нужда от помощ, е било една от най-трудните стъпки.

„Казах си: не е страшно, направи го. Децата също усещат. Питаха ме: „Мамо, защо плачеш толкова много?“, разказва Генова.

  • Музиката като начин за изразяване

Певицата посочва, че преживяванията от този период са се отразили и на творчеството ѝ. Част от емоциите са намерили място в песента ѝ „Моята душа“.

„Това са емоции. Така написах и „Моята душа“. В нея има нещо, което ми помогна да продължа“, казва Генова.

По думите ѝ създаването на музика често е свързано с преживяванията на артиста.

„На дъното съм, търся как да продължа. Но когато слушам песента днес, се усмихвам, защото знам, че съм го преодоляла“, допълва тя.

За участието в „Евровизия“

В разговора Генова коментира и темата за конкурса „Евровизия“. Тя казва, че е имала желание отново да участва, но е установила, че регламентът не позволява това при настоящите условия.

„Никой не ми е казвал „не“. Прочетох правилата и разбрах, че няма как да се случи в този момент“, казва певицата.

Според нея участието в конкурса може да даде силен старт на един артист, но успехът след това зависи от личните усилия.

„Това са три минути слава. Когато всичко свърши и останеш сам, тогава започва истинският път“, коментира Генова.

  • Подкрепата на близките

Поли Генова посочва, че партньорът ѝ е бил сред хората, които са я подкрепяли в трудния период.

„Той беше човекът, който първи ми каза, че трябва да отида на терапевт. Беше много разбиращ и помагащ“, казва тя.

По думите ѝ подобна подкрепа изисква търпение.

„Трябва да имаш огромно търпение и да обичаш някого много, за да преминеш през всичко това заедно с него“, допълва певицата.

  • За личните промени

Генова казва, че през годините е преминала през различни етапи и промени, но се стреми да работи върху себе си.

„Опитвам се да се събуждам всеки ден с по-добра версия на това, което съм“, казва тя.

Според нея най-важното е човек да се научи да приема както положителните, така и трудните моменти в живота.

Поли Генова Храмът на историите Мон Дьо
Последвайте ни
Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

15 март: Крахът на една империя, последната гара на царя

15 март: Крахът на една империя, последната гара на царя

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Porsche ще трябва да бръкне по-дълбоко в раната си, за да се справи

Porsche ще трябва да бръкне по-дълбоко в раната си, за да се справи

Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 22 часа
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 1 ден
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 1 ден
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Свят Преди 1 час

Нов пилотен план на правителството цели да намали разходите за настаняване на кандидати за убежище

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

Свят Преди 3 часа

По данни на Пентагона в инцидента е участвал и втори самолет

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Любопитно Преди 3 часа

Нов хит в социалните мрежи задава един прост въпрос: коя вода е по-здравословна – топлата или студената

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

България Преди 3 часа

Максималните температури днес ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

Любопитно Преди 12 часа

Учени: Сахара е била зелена и дъждовна допреди поне 8000 години

Учени: Сахара е била зелена и дъждовна допреди поне 8000 години

Любопитно Преди 13 часа

Зелената Сахара е оформила ранните човешки общества

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

Свят Преди 13 часа

Изявлението идва ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че според неговата информация Хаменей е ранен и „вероятно обезобразен“

Ракетен удар по индустриална зона в Иран отне живота на 15 души

Свят Преди 13 часа

Ударът е бил нанесен докато работниците са били на работа

Двама души загинаха при катастрофа край Радомир

Двама души загинаха при катастрофа край Радомир

България Преди 14 часа

Има трети пострадал

Освен петрола и газа: Какво още ще поскъпне заради войната с Иран

Освен петрола и газа: Какво още ще поскъпне заради войната с Иран

Свят Преди 14 часа

Войната в Иран може да предизвика световна икономическа криза, невиждана от времето на пандемията от COVID-19 и руската инвазия в Украйна

След ареста за шофиране в нетрезво състояние: Синът на Бритни Спиърс взе колата й

След ареста за шофиране в нетрезво състояние: Синът на Бритни Спиърс взе колата й

Любопитно Преди 15 часа

Докато мениджърът на поп иконата се надява случаят да бъде „тласък към трезвен живот“, 19-годишният Джейдън Федърлайн бе забелязан зад волана на същия автомобил, с който майка му беше отведена в полицията

Турция се опасява, че Нетаняху "може да извърши нов геноцид" в Ливан

Турция се опасява, че Нетаняху "може да извърши нов геноцид" в Ливан

Свят Преди 15 часа

Това заяви турския външен министър Хакан Фидан

Лъчезар Борисов: България не е засегната логистично от проблема в Ормузкия проток

Лъчезар Борисов: България не е засегната логистично от проблема в Ормузкия проток

България Преди 15 часа

Бившият министър на икономиката заяви, че страната ни се намира в добра ситуация

Стивън Спилбърг оглави списъка с най-богатите кино знаменитости

Стивън Спилбърг оглави списъка с най-богатите кино знаменитости

Любопитно Преди 15 часа

Преди това към списъка с милиардери се присъедини емблематичният канадски режисьор и продуцент Джеймс Камерън

Израел предупреди, че може да нанесе удари по линейки в Ливан

Израел предупреди, че може да нанесе удари по линейки в Ливан

Свят Преди 15 часа

"Като част от терористичната си дейност, "Хизбула" използва широко линейки за военни цели", заяви говорителят на израелската армия Авихай Адрае

Съюзниците на Тръмп: Ще приемем митата, но не ги увеличавайте

Съюзниците на Тръмп: Ще приемем митата, но не ги увеличавайте

Свят Преди 16 часа

Миналата година САЩ и Европейският съюз постигнаха споразумение, което ограничи американските мита за повечето европейски стоки до 15 процента

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

Котките също изпитват тъга

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

Виктор Калев се върна у дома: Златоград го посрещна с аплодисменти, сълзи и много любов

Адам Сандлър е най-високоплатеният актьор в Холивуд за 2025 г. - с 48 милиона долара

Манчестър Юнайтед и Астън Вила в директна битка за зона "ШЛ"

Левски ще гони задължителна победа срещу Берое в Стара Загора

„Непознатите земи”: Куба – остров на традициите, пурите и изкуството (ВИДЕО)

Победители, грешници и разбивачи на рекорди: 17 факта за Оскари ‘26

