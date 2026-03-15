Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Подобно "чудо" хората в района не са виждали от десетилетия насам

15 март 2026, 08:19
Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника
Внимавайте днес! Петък 13-и е...
Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”
Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър
Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан
Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)
Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)
Край на играта за Татяна и Аля в Hell’s Kitchen

Р ядък природен феномен може да се наблюдава в пещера Ухловица – всичките седем синтрови езера в нея са напълно пълни с вода. След обилните зимни валежи в Родопите естествените варовикови басейни са се изпълнили до краен предел – нещо, което местните хора твърдят, че не са виждали от десетилетия, предава NOVA.

Синтровите езера са подредени като естествена каскада и отразяват кристално красотата на подземните галерии. Водата, съчетана със светлия варовик и причудливите скални форми, превръща гледката в едно от най-впечатляващите природни зрелища в Родопите.

Пещера Ухловица се намира по горното поречие на река Арда, между смолянските села Смилян и Могилица. Макар началната точка да е край пътя, входът на пещерата е високо по стръмния склон на планината.

Изкачването до него преминава по добре поддържана пътека, а в последната част туристите преминават по метална стълба с 190 стъпала. Денивелацията е около 170 метра, а разстоянието може да се измине за около 30–40 минути.

Пещерата е открита и проучена през 60-те години на XX век от спелеолози от чепеларския клуб „Студенец“. Тя представлява дълбока пропастна пещера на два етажа. От общо 460 метра подземни галерии над 300 метра са благоустроени и осветени, а изградени метални пътеки позволяват безопасно преминаване през подземните зали.

Още след входа посетителите се спускат стръмно надолу. В сводовете могат да се видят и колонии от прилепи, които висят почти незабележимо по тавана на пещерата.

Освен със своите сталактити и сталагмити, Ухловица е известна и с необичайните дендрити – кристални образувания с разклонена форма, които покриват голяма част от подземното пространство. В един от коридорите височината достига 43 метра – приблизително колкото 15-етажна сграда.

Само на няколко метра от входа на пещерата е изградена и панорамна площадка, от която се разкрива впечатляваща гледка към долината на река Арда. Родопските възвишения, разпръснатите махали и извиващата се река превръщат мястото в една от най-красивите природни панорами в района.

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

15 март: Крахът на една империя, последната гара на царя

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Днес е важен ден за вярващите: Покланяме се на Христовия кръст

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Нефтената криза веднага вдигна интереса към EV, но вероятно ще е временно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Учени: Сахара е била зелена и дъждовна допреди поне 8000 години

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

Двама души загинаха при катастрофа край Радомир

Освен петрола и газа: Какво още ще поскъпне заради войната с Иран

След ареста за шофиране в нетрезво състояние: Синът на Бритни Спиърс взе колата й

Турция се опасява, че Нетаняху "може да извърши нов геноцид" в Ливан

Лъчезар Борисов: България не е засегната логистично от проблема в Ормузкия проток

Стивън Спилбърг оглави списъка с най-богатите кино знаменитости

Израел предупреди, че може да нанесе удари по линейки в Ливан

Съюзниците на Тръмп: Ще приемем митата, но не ги увеличавайте

Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта в Близкия изток

"Аарец": Очаква се в следващите дни Израел и Ливан да проведат преки преговори

