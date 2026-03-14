Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

След слънчевите дни през уикенда, от сряда се очаква застудяване в почти цялата страна. В събота и неделя, както и в понеделник и вторник, времето ще е предимно слънчево и приятно.
Застудяване, през март и сняг, и топли дни
В събота температурите ще варират между 12 и 17 градуса, като най-топло ще бъде в Южна България. В неделя се очаква леко понижение на градусите, но слънчевите часове ще останат преобладаващи.
Застудяването започва от сряда, като в четвъртък е възможно да завали сняг в планинските райони.
„Между пролет и зима сме още. В момента в село Равногор температурата е минус 11 градуса. А последните дни в Югозападна България температурите достигаха до 20-22 градуса. В истинско мартенско безвремие сме“, коментира климатологът Симеон Матев в ефира на NOVA.
Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица
Природата се обърква
Специалистът допълни, че закъснението на пролетта вече се отразява и върху растенията – цъфтежът на овошките е забавен, а някои ранни видове все още не са започнали да разцъфтяват. Това може да има ефект върху реколтата и плодовете през годината, предупреждават експерти.
Седмицата започва с хубаво време, от сряда ще застудее
Първите щъркели вече пристигнаха
Въпреки хладното време, пролетта е дала сигнал и за животните – първите щъркели вече са достигнали България. Най-често срещани са белите щъркели, чиито гнезда могат да се видят по покривите на къщи и комини в малките населени места.
Популацията им в страната се оценява на около 220 000 екземпляра, което според орнитолози представлява почти цялата популация на белия щъркел в Европа. „Щъркелите са индикатор за началото на пролетта, а тяхното завръщане показва, че природата постепенно се събужда, въпреки променливото време“, обясняват специалистите.
Още малко топло време, след уикенда - сняг
Какво да очакваме
- Събота: слънчево, 12–17 градуса.
- Неделя: леко по-хладно, слънчево.
- Понеделник и вторник: слънчево, температури около средните за март.
- Сряда: застудяване, възможни по-ниски минимални температури.
- Четвъртък: възможен сняг в планините, вероятни превалявания на места.
Експертите съветват гражданите да се обличат по-слойно, да се подготвят за рязка смяна на температурите и да следят прогнозата, ако планират пътувания в планинските райони.