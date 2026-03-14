Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Слънце и до 17° градуса през уикенда, но и сутрешни мъгли

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

След слънчевите дни през уикенда, от сряда се очаква застудяване в почти цялата страна. В събота и неделя, както и в понеделник и вторник, времето ще е предимно слънчево и приятно.

Застудяване, през март и сняг, и топли дни

В събота температурите ще варират между 12 и 17 градуса, като най-топло ще бъде в Южна България. В неделя се очаква леко понижение на градусите, но слънчевите часове ще останат преобладаващи.

Застудяването започва от сряда, като в четвъртък е възможно да завали сняг в планинските райони.

„Между пролет и зима сме още. В момента в село Равногор температурата е минус 11 градуса. А последните дни в Югозападна България температурите достигаха до 20-22 градуса. В истинско мартенско безвремие сме“, коментира климатологът Симеон Матев в ефира на NOVA.

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

Природата се обърква

Специалистът допълни, че закъснението на пролетта вече се отразява и върху растенията – цъфтежът на овошките е забавен, а някои ранни видове все още не са започнали да разцъфтяват. Това може да има ефект върху реколтата и плодовете през годината, предупреждават експерти.

Седмицата започва с хубаво време, от сряда ще застудее

Първите щъркели вече пристигнаха

Въпреки хладното време, пролетта е дала сигнал и за животните – първите щъркели вече са достигнали България. Най-често срещани са белите щъркели, чиито гнезда могат да се видят по покривите на къщи и комини в малките населени места.

Популацията им в страната се оценява на около 220 000 екземпляра, което според орнитолози представлява почти цялата популация на белия щъркел в Европа. „Щъркелите са индикатор за началото на пролетта, а тяхното завръщане показва, че природата постепенно се събужда, въпреки променливото време“, обясняват специалистите.

Още малко топло време, след уикенда - сняг

Какво да очакваме

Събота: слънчево, 12–17 градуса.

Неделя: леко по-хладно, слънчево.

Понеделник и вторник: слънчево, температури около средните за март.

Сряда: застудяване, възможни по-ниски минимални температури.

Четвъртък: възможен сняг в планините, вероятни превалявания на места.

Експертите съветват гражданите да се обличат по-слойно, да се подготвят за рязка смяна на температурите и да следят прогнозата, ако планират пътувания в планинските райони.