Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

Б руклин Пелц Бекъм и съпругата му Никола Пелц Бекъм се надяват видеокадрите от сватбата им, на които присъства майка му Виктория Бекъм, никога да не бъдат видени.

Ден след като 26-годишният главен изпълнителен директор на марката за лют сос „Cloud 23“ сподели няколко подробни истории в Instagram относно разрива със семейството си, източник казва пред PEOPLE , че двойката би била смъртно обидена, ако кадрите на 51-годишната Виктория, танцуваща със сина си на сватбата им през 2022 г., някога излязат наяве.

Източник: Getty Images

„Бруклин и Никола са единствените, които имат достъп до видеото“, споделя пред PEOPLE източник, запознат със ситуацията.

„Това е изключително срамен момент за тях и не би било добре за психическото здраве на Бруклин да вижда това да циркулира онлайн. Това е един от най-унизителните моменти в живота му и той не иска светът да го вижда“.

Виктория Бекъм „откраднала“ първия танц и разплакала Никола Пелц на сватбата

Представители на Бруклин, Никола, Виктория и Дейвид не са открити за коментар.

Двойката сключи брак пред близо 600 гости през април 2022 г. в имението на семейството на Никола (която в момента е на 31 години) в Палм Бийч, Флорида. Освен Виктория, сред гостите бяха съпругът ѝ Дейвид Бекъм (50 г.) и другите три деца на дългогодишната двойка – синовете Ромео (23 г.) и Крус (20 г.) и дъщеря им Харпър (14 г.). По това време източник каза пред PEOPLE, че Мел Си, Серина и Винус Уилямс, Гордън Рамзи и Ева Лонгория също са присъствали, а на събитието е имало изпълнение на Марк Антъни.

В понеделник, 19 януари, Бруклин заяви чрез социалните мрежи: „Майка ми чакаше да танцува с мен... Тя танцува много неуместно с мен пред всички. Никога в целия си живот не съм се чувствал по-некомфортно или по-унизен“.

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Той също така сподели, че семейството му му е казало, че Никола „не е кръвна роднина“ и „не е семейство“.

Източник: Getty Images

През май 2025 г., че според източник Виктория е оставила Никола „в сълзи“, след като е „съсипала“ първия танц на модела със съпруга ѝ на сватбата им.

„Марк Антъни, който е приятел на семейство Бекъм, предложи да изпълни песен като подарък за сватбата“, каза източникът, добавяйки, че Бруклин и Никола са планирали първия си танц на конкретна негова песен. „Преди песента да започне, Марк Антъни помоли Бруклин да излезе на сцената и след това обяви: 'Най-красивата жена в залата тази вечер, заповядайте горе... Виктория Бекъм!'“

Бруклин Бекъм и Никола Пелц Източник: Getty Images

Източникът твърди, че Никола вероятно е почувствала, че Виктория е съсипала сватбата ѝ и не е могла да разбере защо. „Беше толкова изумителен момент, че остави цялата зала в абсолютен шок – можеше да се чуе как карфица пада“, казва друг източник.

Информаторът добавя, че гостите са били още по-изненадани, когато Виктория е започнала да танцува блус с Бруклин. „Не беше подходящо“, каза източникът за предполагаемия момент, допълвайки, че след това всички са видели как „Никола избяга от залата плачейки“.

Дали кланът Бекъм е на път да се разпадне?

„Никола почувства, че Виктория е направила това нарочно, знаейки, че това е предварително планиран романтичен танц, предназначен за Бруклин и Никола. Това, което тя не можеше да разбере, беше причината“.

В обширната публикация на Бруклин от понеделник той също така заяви: „Съпругата ми постоянно биваше пренебрегвана от семейството ми, без значение колко силно се опитвахме да се сплотим като едно цяло. Майка ми [многократно] канеше жени от миналото ми в живота ни по начини, които очевидно имаха за цел да ни накарат и двамата да се чувстваме неудобно“. По-късно той добави: „Не желая да се помирявам със семейството си“.

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

По-рано този месец източник, запознат със ситуацията, каза пред PEOPLE, че „Дейвид и Виктория многократно са молили Бруклин и Никола да се срещнат и да поговорят, за да продължат напред“ на фона на продължаващия разрив в семейството. „Дейвид обича децата си. Те са всичко за него“, добави информаторът.

Бруклин Бекъм се жени за Никола Пелц

Представител на Дейвид и Виктория не са отговорили на запитването на PEOPLE за коментар.