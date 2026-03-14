Свят

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

Изявлението идва ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че според неговата информация Хаменей е ранен и „вероятно обезобразен“

14 март 2026, 21:22
Източник: БТА/AP

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви, че няма проблем със здравословното състояние на новия върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей, след появили се информации, че е ранен, предаде АФП.

В интервю Арагчи подчерта, че Хаменей продължава да изпълнява функциите си. „Няма проблем с новия върховен лидер. Той изпрати своето послание вчера и ще продължи да изпълнява задълженията си“, посочи министърът.

Изявлението идва ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че според неговата информация Хаменей е ранен и „вероятно обезобразен“. По думите му това се е случило след въздушен удар в началото на войната между САЩ, Израел и Иран.

Ирански представители вече са потвърдили, че новият върховен лидер е пострадал, но не разкриват подробности за състоянието му.

Петдесет и шест годишният Моджтаба Хаменей пое ръководството на страната след смъртта на баща си и предишен върховен лидер Али Хаменей, който загина при въздушен удар заедно с няколко членове на семейството. Оттогава новият лидер не се е появявал публично. В писмено изявление, публикувано на 12 март, той съобщи, че съпругата му, сестра му, нейното дете и неговият зет също са загинали при атаката.

В същото послание Хаменей се закани да отмъсти за смъртта на близките си и подчерта, че Иран разполага със средства да предизвика сериозни сътресения в региона, включително чрез ограничаване на доставките на петрол и използване на съюзнически групировки.

Източник: БГНЕС    
