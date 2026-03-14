За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

Х ерцогът и херцогинята на Съсекс обвиниха Том Бауър, автор на нова кралска биография, че разпространява „безумни конспирации и мелодрама“, съобщава Би Би Си.

В откъси от предстоящата си книга Бауър твърди, че кралица Камила е казала на приятел, че Меган е „промила мозъка“ на принц Хари. Според автора, Меган е станала „разделителен агент“ и е била възприемана от принца на Уелс и Кейт като „заплаха“.

Представител на Хари и Меган заяви, че Бауър „отдавна е преминал границата между критика и обсесия“. В тяхно изявление те заявяват: „Това е човек, който публично е казал: ‘монархията всъщност зависи от това да изтрие Съсексите от нашия държавен живот‘ – езикът говори сам за себе си. Той е направил кариера от създаване на все по-сложни теории за хора, които не познава и никога не е срещал. Който търси факти, ще ги намери другаде; който търси безумни конспирации и мелодрама, знае точно къде да ги намери.“

Откъсите разглеждат отношенията на Хари и Меган с принц Уилям и Кейт, както и техните бизнес и благотворителни инициативи след като се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в САЩ през 2020 г., включително сделки с Netflix и Spotify.

Бауър твърди, че напрежението между Съсексите и Уилям и Кейт е нараснало още преди заминаването им от Обединеното кралство. Според автора, Уилям и Кейт са били „изнервени“ от Меган и са смятали, че тя „съжалява за малките шансове на Хари някога да стане крал, както и за възможността никога да не стане кралица“.

Авторът също така твърди, че принцът се опасява, че брат му, бъдещият крал, „може да отнеме всички титли на Съсексите и фактически да го изгони от Великобритания“.

В отделен раздел се обсъжда участието на Хари в Invictus Games и медийните реакции към него и Меган по време на спортното събитие за военни ветерани – описано от Бауър като „Игрите на Меган“.

Хари и Меган са на корицата на книгата на Бауър „Предателство: Власт, измама и борбата за бъдещето на кралското семейство“. Авторът е известен и с предишната си книга „Отмъщение: Меган, Хари и войната между Уиндзорите“, публикувана през 2022 г.