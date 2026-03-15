15 март: Крахът на една империя, последната гара на царя

Н а 15 март 1917 г. (по нов стил), в тесния вагон на един императорски влак, спрял на пустата гара в Псков, се разиграва последното действие от драмата на една тривековна династия. Николай II – човекът, който е коронясан за „Самодържец на цяла Русия“, полага подписа си под документ, който не просто слага край на неговото управление, но и затваря страницата на руската монархия завинаги. Този акт не е тържествено събитие, а самотна развръзка, изпълнена с умора, дълг и една невъзможна бащинска обич.

Докато Русия ври и кипи в хаоса на Февруарската революция, докато Петроград е обхванат от стачки, а войниците масово преминават на страната на народа, императорът е изолиран. Влакът му, който трябва да го отведе при семейството му в Царское село, е спрян от революционните комитети и пренасочен към Псков. Там, в обкръжението на своите генерали и пратеници от Думата, Николай разбира горчивата истина: армията, неговата последна опора, вече не му принадлежи.

Жертвата на бащата пред дълга на императора

Първоначално Николай II възнамерява да се откаже от властта в полза на своя малък син – престолонаследникът Алексей. Но в този съдбоносен час се намесва не само политиката, но и голямата мъка на един родител. Императорът пита личния лекар на семейството, професор Фьодоров, дали болният от хемофилия Алексей някога ще може да живее самостоятелно, ако баща му бъде пратен в изгнание. Отговорът е безпощаден: „Не, Ваше Величество“.

Разкъсван между дълга към короната и желанието да защити своето крехко дете, Николай взима решение, което изненадва дори пратениците от Петроград. Той променя текста на манифеста, абдикирайки не само за себе си, но и за сина си.

„Ние не намираме за възможно да се разделим с него“, пише императорът с трепереща ръка. Така той предава короната на своя брат – Великия княз Михаил Александрович. Това е акт на върховна бащинска саможертва, опит да спаси сина си от тежестта на един престол, който вече се клати над бездната.

„Наоколо е само предателство, страх и лъжа“

След като подписва документа, Николай II се прибира в купето си. В личния си дневник същата вечер той записва думи, които отекват през вековете: „Наоколо е само предателство, страх и лъжа“. В тези няколко думи е събрано цялото огорчение на владетеля, който вярва, че е служил на Русия по най-добрия начин, на който е способен, но е бил изоставен от тези, на които се е доверил.

Той вярва, че прехвърляйки властта на брат си Михаил, осигурява плавен преход и спасява страната от гражданска война. Михаил обаче, усещайки взривоопасната обстановка и липсата на гаранции за сигурността му, отказва да приеме короната на следващия ден.

С това законната нишка на властта се прекъсва. Русия се събужда без цар, а вакуумът, който се отваря, скоро ще бъде запълнен от идеологии, които ще пролеят повече кръв, отколкото Николай II някога е могъл да си представи.

Абдикацията на 15 март е само началото на края. За бившия цар и неговото семейство започва дългият и мъчителен път на затворници, който ще завърши година и половина по-късно в мазето на Ипатиевата къща в Екатеринбург. Често историците спорят дали Николай II е бил слаб владетел или жертва на обстоятелствата. Но в деня на своята абдикация той показва едно качество, което дори враговете му не могат да отрекат – достойнство.

Той си тръгва от историята не като тиранин, който се бори за власт до последна капка кръв, а като човек, който предпочита да изгуби всичко, но да не стане причина за братоубийствена война. За съжаление на Русия, неговото оттегляне не спира бурята, а само отваря вратите за още по-големи изпитания.

Прободената република: Мартенските иди и краят на една легенда

На 15 март 44 г. пр.н.е. – денят, който римляните наричат „Мартенските иди“ – Гай Юлий Цезар прекрачва прага на театъра на Помпей, без да подозира, че отива на последната си среща със съдбата. Това не е просто екзекуция на един диктатор; това е моментът, в който мечтите за социална реформа се сблъскват челно с острието на старата аристокрация.

Цезар не е типичният тиранин. В месеците преди смъртта си той кипи от енергия, подготвяйки мащабни промени: раздаване на земя на ветераните, реформиране на календара и разширяване на гражданските права. Но за старата каста от сенатори, наричащи себе си „освободители“, неговата безгранична власт е проклятие. Те виждат в него не реформатора, а човека, който е сложил златния венец на амбицията върху руините на старата републиканска свобода.

Историята обича иронията, а убийството на Цезар е напоено с нея. В центъра на заговора стоят хора, на които той е простил, и такива, които е обичал. Касий – вечно недоволният стратег, и Брут – човекът, когото Цезар е третирал почти като собствен син. Заговорниците вярват в една красива, но наивна илюзия: че ако премахнат личността, системата ще се възстанови от само себе си.

Когато Цезар заема мястото си в Сената, той е обграден от група мъже, които уж искат да му връчат петиция. Вместо думи обаче, заваляват удари. Първата кама прорязва рамото му, а след нея следват още двадесет и две. Говори се, че Цезар се е борил като лъв, докато не видял сред нападателите си лицето на Марк Юний Брут.

Легендата разказва за последната му въздишка и думите: „И ти ли, Бруте?“. В този миг диктаторът престава да се съпротивлява, покрива главата си със своята тога и пада в подножието на статуята на някогашния си съперник Помпей.

Прахът на илюзиите

Заговорниците излизат на форума с окървавени ръце, викайки „Свобода!“. Но вместо радостни възгласи, те срещат ледено мълчание и страх. Римският народ, за когото Цезар е бил надежда и закрила, е вкочанен от ужас. Убийците бързо разбират, че са направили фатална грешка – те са убили човека, но са направили образа му безсмъртен.

Вместо да възкресят Републиката, Мартенските иди я погребват окончателно. Кръвта по пода на Сената се превръща в гориво за нови, още по-жестоки граждански войни. На мястото на един „милостив диктатор“, какъвто често е бил Цезар, идват младият Октавиан и Марк Антоний, които няма да покажат същата милост към стария елит. Републиката изтича през раните на Цезар, а от праха ѝ се ражда Римската империя – величествена, монолитна и непоклатима.

Още събития на 15 март:

1939 – Адолф Хитлер призовава чешкия президент Емил Хаха на среща в Берлин и го информира за предстоящото нападение на Germany. Хаха получава сърдечен удар и по-късно капитулира. Германия окупира и анексира Чехословакия.

1940 – Херман Гьоринг заявява, че 100–200 църковни камбани са достатъчни за Германия, а останалите са претопени.

1972 г - премиера на легендарния филм на Франсис Форд Копола „Кръстникът“

Родени:

1975 г. – роден е българският шахматист Веселин Топалов

1975 г. – родена е американската актриса Ева Лонгория („Отчаяни съпруги“)

Починали: