Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

Р ешени ли бяха проблемите в градския транспорт в София и има ли риск от нова стачка в сектора? От тази година ще има ли места за всички деца в училище и детската градина? Темите коментираха пред NOVA общинските съветници Бонка Василева от групата на ПП-ДБ и Ваня Тагарева от ГЕРБ-СДС.

По отношение на градския транспорт Тагарева коментира, че в момента основният проблем е свързан с исканията на работещите.

„Оказва се, че през миналата седмица служебното правителство, заедно с един от синдикатите, на тъмно са договорили 5%, които са в разрез с исканията на работниците. На практика това, което те са им обещали, е едва 50 евро допълнително възнаграждение върху заплатите им”, каза Тагарева.

Тя припомни протестите миналата година и уточни, че тогава правителството е отпуснало веднъж 15 млн. лева и още толкова дни преди да подаде оставка.

„Тоест в рамките на една календарна година бяха дадени 30 млн. лева, които подпомогнаха кмета на Столична община. С договорката, която се случва сега, са осигурени едва 5,6 млн. евро при необходимите 7,7 млн., ако говорим за тези 5%. Доколкото чувам от другия синдикат, който е бил пренебрегнат и не е участвал в разговорите, желанията и исканията на работниците са далеч повече от това, което им се обещава”, каза Тагарева.

Бонка Василева обаче не е съгласна с тези твърдения. Според нея основният проблем е липсата на реформа.

„Ние заварихме една голяма дупка в този сектор. В автотранспорта имаме недостиг от 45 милиона. И продължаваме да говорим за работни заплати, при условие че тяхното мнозинство в Общинския съвет, тенденциозно отказва докладите на кмета Васил Терзиев и екипа му, които искаха да направят реформи, искаха да направят одит”, каза Василева. „Господин Васил Терзиев поиска оставката на Стилиян Манолов - изпълнителния директор на „Автотранспорта“, след поредица от скандални сделки и обществени поръчки. Скандал след скандал се генерираше. Много се учудвам, че вие говорите за транспорт, за стачка, за решаване на проблема. Нищо не се реши с тези пари, които се отпуснаха от Министерския съвет тогава”, каза Василева.

Все още оставал проблемът с недостига на над 300 шофьори.

„Икономическото мнозинство около ГЕРБ в Общинския съвет отказва да се прави реформа в автотранспорта. Аз ще попитам госпожа Тагарева - вие съгласни ли сте с управлението на този екип на автотранспорта, и с изпълнителния директор, след като изтекоха тонове гориво в единия от гаражите и имаше скандални сделки, сред които за обществена поръчка за стари автобуси. Самият той първо се отрече от тази поръчка, а след това подписа договора. Ние говорим за една система, в която постоянно се наливат средства, а най-големият проблем е, че няма реформа”, каза Василева.

Според нея протестите се използват с политическа цел. Според Тагарева обаче очакванията на работещите не са удовлетворени, затова има и риск от нови протести.