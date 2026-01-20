„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Твърде късно е“ Виктория и Дейвид Бекъм да се помирят със сина си Бруклин, заяви източник след изумителната му тирада в Instagram срещу семейството му, което, по думите на същия източник, е било „безмилостно“ в създаването на проблеми за него и съпругата му Никола Пелц.

26-годишният Бруклин публикува шокиращо изявление в понеделник, в което обвини родителите си, че се опитват да саботират брака му с Пелц, организирайки „безкрайни атаки“ срещу него „насаме и публично“, както и че поставят „Брандът Бекъм“ над всички други семейни ценности.

„Колкото и да звучи безумно и неуравновесено, всичко, което Бруклин каза в изявлението си, е вярно“, заяви източник, запознат със ситуацията, пред Page Six. На въпроса дали има шанс Бруклин да се помири с родителите си, източникът добави: „Твърде късно е… засега. Писна му.“

Други източници твърдят, че Бруклин е бил принуден да публикува изявлението си след появили се през уикенда медийни публикации, според които той искал да се помири със семейството си.

„Не искам да се помирявам със семейството си“, написа Бруклин. „Не ме контролират. За първи път в живота си отстоявам себе си. През целия си живот родителите ми контролираха разказите в пресата за нашето семейство.“

Както Page Six съобщи миналата седмица, мнозина в орбитата на семейство Бекъм са се надявали на размразяване на отношенията, но източникът подчерта: „Дейвид и Виктория трябва да признаят част от поведението си.“

„Може да не искат да го чуят, но всяка дума от изявлението на Бруклин беше вярна.“

„Те се опитаха да разделят Никола и Бруклин и се опитаха да разпространяват истории. Бяха безмилостни – и колкото повече настояваш, толкова повече влошаваш ситуацията, а те не го разбираха.“

Друг вътрешен човек коментира, че „две неща могат да бъдат верни едновременно“, като отбеляза, че ситуацията е станала непоносима, защото Пелц може да бъде „луда“ и да настоява нещата да стават по нейния начин, докато Виктория може да бъде „ужасна“, а Бруклин е заседнал по средата.

„През целия ми живот родителите ми контролираха разказите в пресата за нашето семейство чрез перформативни публикации в социалните мрежи, семейни събития и неавтентични взаимоотношения“, се казва в част от изявлението на Бруклин. „Наскоро видях със собствените си очи докъде са готови да стигнат, за да пласират безброй лъжи в медиите – най-вече за сметка на невинни хора – за да запазят собствената си фасада.“

Коментирайки изявлението, източникът заяви: „Дейвид и Виктория непрекъснато се опитваха да разделят Бруклин и Никола. Продължаваха да го правят. Ако обичат Бруклин, това е странен начин да го покажат. Имаха всяка възможност да се извинят, но не го направиха.“

Подчертавайки, че „истината винаги излиза наяве“, Бруклин твърди в изявлението си, че Дейвид и Виктория „безкрайно се опитват да разрушат връзката ми“ с 31-годишната Пелц още отпреди двойката да сключи брак.

Бруклин твърди още, че родителите му „многократно са му оказвали натиск и са се опитвали да го подкупят“, за да „се откаже от правата върху“ името си преди сватбата им във Флорида.

„Преди Бруклин и Никола да се оженят, Виктория се обади на Бруклин и каза: „Татко има много важна сделка, трябва да подпишеш този договор“, което Бруклин отказа да направи“, заяви миналата година източник от обкръжението на Пелц.

Вътрешен човек от индустрията обаче обясни, че сделката с Authentic Brands Group е била свързана с продажбата от Дейвид на мажоритарен дял от компанията му за управление на марки DB Ventures за 269 милиона долара през 2022 г. и не е имала нищо негативно спрямо Бруклин.

Brooklyn Beckham speaks out against parents Victoria and David Beckham:



“I do not want to reconcile with my family. I'm not being controlled, I’m standing up for myself for the first time in my life. […] My parents have been trying endlessly to ruin my relationship since before… pic.twitter.com/FBFlK1d4fu — Pop Base (@PopBase) January 19, 2026

„Споразумението, което Бруклин беше помолен да подпише, целеше да защити правата му, тъй като родителите му имат търговски партньори, които притежават определени права върху името Бекъм. По този начин се гарантира, че децата са изключени от тези договорености“, каза тогава източник от обкръжението на семейство Бекъм. „Това е напълно стандартна практика и е насочено към защита на семейството. Бруклин избра да не подпише споразумението, но това няма значение, тъй като, разбира се, никой никога не би ограничил правата му.“

„За съжаление, по онова време Бруклин вече се беше разделил с всичките си съветници и слушаше единствено адвокатите на Пелц, които или не разбираха споразумението, или умишлено го възпрепятстваха.“