Любопитно

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

26-годишният Бруклин публикува изявление в понеделник, в което обвини родителите си, че се опитват да саботират брака му с Пелц

20 януари 2026, 09:58
„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория
Източник: Getty Images

„Твърде късно е“ Виктория и Дейвид Бекъм да се помирят със сина си Бруклин, заяви източник след изумителната му тирада в Instagram срещу семейството му, което, по думите на същия източник, е било „безмилостно“ в създаването на проблеми за него и съпругата му Никола Пелц.

26-годишният Бруклин публикува шокиращо изявление в понеделник, в което обвини родителите си, че се опитват да саботират брака му с Пелц, организирайки „безкрайни атаки“ срещу него „насаме и публично“, както и че поставят „Брандът Бекъм“ над всички други семейни ценности.

„Колкото и да звучи безумно и неуравновесено, всичко, което Бруклин каза в изявлението си, е вярно“, заяви източник, запознат със ситуацията, пред Page Six. На въпроса дали има шанс Бруклин да се помири с родителите си, източникът добави: „Твърде късно е… засега. Писна му.“ 

Други източници твърдят, че Бруклин е бил принуден да публикува изявлението си след появили се през уикенда медийни публикации, според които той искал да се помири със семейството си.

„Не искам да се помирявам със семейството си“, написа Бруклин. „Не ме контролират. За първи път в живота си отстоявам себе си. През целия си живот родителите ми контролираха разказите в пресата за нашето семейство.“

Както Page Six съобщи миналата седмица, мнозина в орбитата на семейство Бекъм са се надявали на размразяване на отношенията, но източникът подчерта: „Дейвид и Виктория трябва да признаят част от поведението си.“

„Може да не искат да го чуят, но всяка дума от изявлението на Бруклин беше вярна.“

„Те се опитаха да разделят Никола и Бруклин и се опитаха да разпространяват истории. Бяха безмилостни – и колкото повече настояваш, толкова повече влошаваш ситуацията, а те не го разбираха.“

Друг вътрешен човек коментира, че „две неща могат да бъдат верни едновременно“, като отбеляза, че ситуацията е станала непоносима, защото Пелц може да бъде „луда“ и да настоява нещата да стават по нейния начин, докато Виктория може да бъде „ужасна“, а Бруклин е заседнал по средата.

„През целия ми живот родителите ми контролираха разказите в пресата за нашето семейство чрез перформативни публикации в социалните мрежи, семейни събития и неавтентични взаимоотношения“, се казва в част от изявлението на Бруклин. „Наскоро видях със собствените си очи докъде са готови да стигнат, за да пласират безброй лъжи в медиите – най-вече за сметка на невинни хора – за да запазят собствената си фасада.“

Коментирайки изявлението, източникът заяви: „Дейвид и Виктория непрекъснато се опитваха да разделят Бруклин и Никола. Продължаваха да го правят. Ако обичат Бруклин, това е странен начин да го покажат. Имаха всяка възможност да се извинят, но не го направиха.“

Подчертавайки, че „истината винаги излиза наяве“, Бруклин твърди в изявлението си, че Дейвид и Виктория „безкрайно се опитват да разрушат връзката ми“ с 31-годишната Пелц още отпреди двойката да сключи брак.

Бруклин твърди още, че родителите му „многократно са му оказвали натиск и са се опитвали да го подкупят“, за да „се откаже от правата върху“ името си преди сватбата им във Флорида.

„Преди Бруклин и Никола да се оженят, Виктория се обади на Бруклин и каза: „Татко има много важна сделка, трябва да подпишеш този договор“, което Бруклин отказа да направи“, заяви миналата година източник от обкръжението на Пелц.

Вътрешен човек от индустрията обаче обясни, че сделката с Authentic Brands Group е била свързана с продажбата от Дейвид на мажоритарен дял от компанията му за управление на марки DB Ventures за 269 милиона долара през 2022 г. и не е имала нищо негативно спрямо Бруклин.

„Споразумението, което Бруклин беше помолен да подпише, целеше да защити правата му, тъй като родителите му имат търговски партньори, които притежават определени права върху името Бекъм. По този начин се гарантира, че децата са изключени от тези договорености“, каза тогава източник от обкръжението на семейство Бекъм. „Това е напълно стандартна практика и е насочено към защита на семейството. Бруклин избра да не подпише споразумението, но това няма значение, тъй като, разбира се, никой никога не би ограничил правата му.“

„За съжаление, по онова време Бруклин вече се беше разделил с всичките си съветници и слушаше единствено адвокатите на Пелц, които или не разбираха споразумението, или умишлено го възпрепятстваха.“

Източник: pagesix.com    
Бруклин Бекъм Виктория Бекъм Дейвид Бекъм Никола Пелц Семеен конфликт Саботиране на брак Медиен контрол Тирада в Instagram Правни спорове Семейство Бекъм
Последвайте ни

По темата

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 5 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 4 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 4 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Свят Преди 3 минути

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 4 минути

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан

Иран заплаши САЩ с „пълномащабна война“

Свят Преди 42 минути

Един неназован ирански служител съобщи за Ройтерс в неделя, че властите са потвърдили смъртта на поне 5000 души по време на мащабните протести в страната

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

България Преди 47 минути

Колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

България Преди 49 минути

"Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма"

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

България Преди 50 минути

46-годишен софиянец е задържан под стража, след като се заканил на жената на публично място с думите: „Ще те очистя“

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Любопитно Преди 58 минути

В новия сезон на хитовия сериал, персонажът на Суини, Каси, създава еротично съдържание в стил Only Fans

<p>Доган към Радев: Поздравления, г-н Президент!&nbsp;</p>

Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!

България Преди 1 час

Почетният председател на АПС обяви мащабна мобилизация за „демонтиране на дълбоката държава“ и припозна в отиващия си президент единствения лидер на антимафиотския фронт

Снимката е илюстративна

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

България Преди 1 час

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Берлин обещава "обща позиция" с Париж срещу Тръмп, но най-важното партньорство в ЕС е затънало в подозрения, спорове и политическо съперничество

,

Пет графики, които показват защо Гренландия е толкова важна

Свят Преди 1 час

Остров с 56 000 жители се оказа в центъра на сериозен геополитически сблъсък

<p>Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика</p>

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Технологии Преди 1 час

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

България Преди 1 час

Предвижда се на този етап разрешеният трафик да бъде за коли до 3,5 тона

Доналд Тръмп

„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос

Свят Преди 1 час

Причината е намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Пари Преди 1 час

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

За трети път: Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак

Edna.bg

Гласът, който поколения българи разпознават от първия тон: Здравко от "Ритон" на 73

Edna.bg

Александър Димитров: Мъри Стоилов е единствен мохикан

Gong.bg

Разкритие! Ивайло Чочев бил пред трансфер в Рейнджърс

Gong.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg

Фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Nova.bg