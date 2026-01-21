Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

С емейство Бекъм изглеждаше като символ на съвършенството, но зад блясъка се крие дълбока семейна драма, която вече не може да бъде скрита, предаде People. Неочаквани разкрития и публични обвинения разтърсват отношенията между Бруклин и неговите родители, а Дейвид Бекъм демонстративно отказа да отговаря на въпроси, свързани със сина му на 56-ата годишна среща на Световния икономически форум (WEF) в Давос, Швейцария, на 20 януари.

Има слухове за семейна вражда, откакто Бруклин се ожени за Никола Пелц Бекъм през април 2022 г. В експлозивна публикация от януари 2026 г. в своите истории в Instagram Бруклин обвини родителите си, че манипулират пресата и се опитват "безкрайно" да саботират брака му с Никола.

Ето всичко, което трябва да знаете за враждата в семейство Бекъм:

Дали кланът Бекъм е на път да се разпадне?

Враждата

След сватбата си през юли 1999 г., бившият професионален футболист Дейвид Бекъм и модният дизайнер Виктория Бекъм посрещнаха четири деца: Бруклин, Ромео, Крус и Харпър. През април 2022 г. Бруклин се ожени за актрисата Никола Пелц Бекъм на елегантна сватба в Палм Бийч, Флорида, заобиколен от семейството и приятелите си.

David Beckham is in Davos - Sky's @pkelso took the chance to ask about his son's recent Instagram post.



Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

Виктория Бекъм „откраднала“ първия танц и разплакала Никола Пелц на сватбата

Сватбата на щастливата двойка отбеляза началото на слухове за разрив между Бруклин и Никола и останалата част от семейство Бекъм. През март 2023 г. Никола отрече твърденията в разговор с Cosmopolitan, заявявайки, че между тях „няма вражда“.

To spare you all, this is what Brooklyn Bekham and Nicola is actually mad about lmao https://t.co/Cx3VFsqFTR pic.twitter.com/hyxIpasJIS — Sanna (@LesNew5) January 19, 2026

Оттогава обаче се появиха нови разкрития за сложната им семейна динамика. През май 2025 г. източник каза пред People, че „всеки път, когато най-накрая имат щастлив момент, всичко отново се разпада“, добавяйки, че Бруклин се е чувствал „разкъсан“.

„Това е неговото семейство и кръв, но той винаги е имал сложни отношения с баща си“, продължи вътрешният човек. „Много от техните отношения са се усещали като „бизнес“.“

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

На 19 януари Бруклин проговори за отчуждението си от родителите си в съобщение, публикувано в неговите Instagram Stories, твърдейки, че родителите му „непрестанно се опитват да съсипят“ брака му с Никола.

„Не искам да се помирявам със семейството си“, написа той. „Не съм контролиран, за първи път в живота си се защитавам.“

Но откъде започва всичко?

Враждата им започнала заради сватбена рокля

След Мегзит идва Бекзит: Хари и Меган тайно подкрепят Бруклин Бекъм

След сватбата на Бруклин и Никола се разпространиха слухове за напрежение между булката и новата ѝ свекърва, след като Никола избра да не носи един от дизайните на Виктория, въпреки че първоначално е планирала това. През август 2022 г. Никола каза пред Variety, че няма сблъсък по отношение на роклята, обяснявайки, че ателието на Виктория просто не е могло да я направи.

През май 2025 г. източник каза, че слуховете за сблъсък са реални, обяснявайки, че Виктория е казала на Никола, че би се радвала да ѝ ушие сватбена рокля, след като тя и Бруклин се сгодят. Никола е казала, че това „ще бъде нейна чест“ и че „би се радвала да носи един от нейните дизайни“.

Източникът твърди, че с течение на времето Виктория променила решението си – и се обадила на майката на Никола, за да ѝ каже, че вече няма да шие роклята.

"Майка ми отмени правенето на роклята на Никола в единадесетия час, въпреки колко развълнувана беше да носи дизайна си, което я принуди спешно да намери нова рокля", написа Бруклин в сторито си.

Виктория „съсипала“ сватбата на Бруклин и Никола през 2022 г.

Сватбената рокля не беше единствената предполагаема точка на раздор около сватбата на Бруклин и Никола. Семейното напрежение е достигнало връх, след като Виктория е „откраднала“ първия танц на сватбата на Бруклин, въпреки планирания момент на сина ѝ и Никола за песента, която е била изпълнена от Марк Антъни като подарък за младоженците, заяви Бруклин.

"Майка ми открадна първия ми танц с жена ми, който беше планиран седмици предварително за романтична любовна песен. Пред нашите 500 гости на сватбата Марк Антъни ме извика на сцената, където в графика беше планирано да бъде моят романтичен танц с жена ми, но вместо това майка ми чакаше да танцува с мен. Тя танцуваше много неуместно върху мен пред всички. Никога не съм се чувствал по-неудобно или унизен през целия си живот", пише Бруклин.

Източник сподели, че всички видели „Никола да бяга от стаята, плачейки“ след танца.

just found out that brooklyn beckham has over 70 tattoos dedicated to his wife nicola pic.twitter.com/CZU6NArjv7 — shayla ♡ (@shaylaluxe) August 24, 2022

Бруклин добави и че е имало много конфликти около самата сватба, като в един момент Виктория го нарекла "зъл", а броени дни преди повода, членове на семейство Бекъм казали, че Никола не е кръв и не е от тях. Спорът ескалирал, защото той отказал да препише правата за името си на родителите си, което довело до много караници.

Бруклин пропусна рождения ден на Дейвид през май 2025 г.

В началото на май 2025 г. Дейвид отпразнува 50-ия си рожден ден със звездно тържество в Лондон. Докато Ромео, Крус и Харпър присъстваха, Никола и Бруклин отсъстваха, въпреки че бяха получили покана за събитието, а според неговото съобщение, дори са присъствали в града.

Младата двойка е предложила многократно на Дейвид да се видят, но той отказал, освен ако не е на официалното тържество, според Бекъм заради множеството камери, които ще ги презентират като обединено щастливо семейство.

Inside the world of Nicola Peltz: the ‘strong’ woman at the heart of the Beckham row https://t.co/jvR5Cq2ZV8 pic.twitter.com/qrd48MA0CX — The Independent (@Independent) January 21, 2026

Бруклин и Никола са избрали да пропуснат събитието заради новата приятелка на брат му Ромео, диджей Ким Търнбол, за която вътрешният човек твърди, че някога е била свързана с Бруклин.

„Бруклин не искаше да бъде в същата стая с нея и каза това на баща си“, каза източник. „Но Дейвид избра Ким да бъде там вместо Никола.“

" Майка ми многократно е канила жени от миналото ми в живота ни по начини, които очевидно са имали за цел да накарат и двама ни да се чувстваме неудобно. Въпреки това все още пътувахме до Лондон за рождения ден на баща ми и бяхме там една седмица, докато чакахме в хотелската си стая, опитвайки се да планираме качествено време с него. Отказа всичките ни опити, освен ако не е било на големия му рожден ден със стотина гости и камери на всеки ъгъл. Когато най-накрая се съгласи да ме види, беше при условие, че Никола не е поканена.",к написа Бруклин.

Дейвид и Виктория „многократно“ са се опитвали да поправят разрива с Бруклин и Никола

В началото на януари 2026 г. източник, запознат със ситуацията, каза пред People, че Дейвид и Виктория „многократно са молили Бруклин и Никола да се срещнат и да разговарят, за да продължат напред“.

„Дейвид обича децата си“, продължи източникът. „Те са всичко за него.“

nicola peltz & brooklyn beckham photographed by diggzy for vogue world pic.twitter.com/S6IErUXpp1 — 𝓕avs (@favspopculture) October 28, 2025

Коментарът на източника дойде един месец, след като Бруклин, Никола, Виктория и Дейвид изглежда вече не се следват взаимно в Instagram. Дейвид и Виктория също не следват Никола.

Круз отрече твърденията, че родителите му също са блокирали Бруклин в социалните мрежи.

„НЕ Е ВЯРНО“, написа Круз, уточнявайки: „Мама и татко никога не биха спрели да следват сина си... Нека да разгледаме фактите. Те се събудиха блокирани... както и аз.“

Месеци след като слуховете за семейната им вражда започнаха да циркулират, Бруклин сподели обширна публикация в своите Instagram Stories на 19 януари, в която обвини родителите си в манипулиране на пресата и разпространяване на „лъжи“, за да саботират брака му.

„Мълчах години наред и направих всякакви опити да запазя тези въпроси лични. За съжаление, родителите ми и техният екип продължиха да се обръщат към пресата, оставяйки ми без избор, освен да говоря от свое име и да кажа истината само за някои от лъжите, които са били отпечатани“, написа Бруклин.

Той продължи да пише, че семейството му „цени публичното популяризиране и одобренията преди всичко“, твърдейки, че „семейната „любов“ се определя от това колко много публикуваш в социалните медии или колко бързо изоставяш всичко, за да се появиш и да позираш за семейна снимка“.

Дейвид каза, че децата му са „правили грешки“

Един ден след дългото съобщение на Бруклин в неговите Instagram Stories, Дейвид се появи във финансовото предаване на CNBC Squawk Box и привидно наруши мълчанието си относно бомбастичната публикация на сина си.

Докато обсъждаше социалните медии и психичното здраве, Дейвид каза, че децата му са „правили грешки“.

„Винаги съм говорил за социалните медии и силата на социалните медии. За добро и за зло“, започна Дейвид, преди да продължи да казва, че се е опитвал да „образова“ децата си.

„Те правят грешки, но на децата е позволено да правят грешки. Така се учат. Това е, което се опитвам да науча децата си“, каза той. „Понякога трябва да им позволите да правят тези грешки.“