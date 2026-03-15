Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Нов пилотен план на правителството цели да намали разходите за настаняване на кандидати за убежище

15 март 2026, 09:04
Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта в Близкия изток

Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта в Близкия изток
Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море

Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море
CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран

CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран
Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат
Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“
Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция
Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги
Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

С емейства на мигранти, чиито молби за убежище са били отхвърлени, може да получат до 40 000 паунда, ако доброволно напуснат Обединеното кралство. Това предвижда пилотна схема, обявена от вътрешния министър Шабана Махмуд, пише BBC.

По думите ѝ на всяко лице ще бъде предложено до 10 000 паунда, като сумата е ограничена до четирима души на семейство. Ако предложението бъде отказано в рамките на седем дни, властите ще пристъпят към принудително извеждане от страната.

Очаква се схемата да обхване около 150 семейства, които в момента живеят в жилища, финансирани от държавата. Според изчисления на британското вътрешно министерство, ако програмата бъде успешна, тя може да спести на бюджета около 20 млн. паунда.

В момента правителството вече предлага финансова помощ до 3000 паунда за кандидати за убежище, които решат доброволно да напуснат страната. Според Махмуд обаче издръжката на едно тричленно семейство в системата за настаняване на търсещи убежище струва до 158 000 паунда годишно.

Новият план беше представен по време на нейна реч в Institute for Public Policy Research. Министърът заяви, че правителството търси „по-силен финансов стимул“, който да доведе до значителни спестявания за данъкоплатците, подобно на реформи, прилагани в Дания.

Предложението обаче предизвика остри политически реакции. От Консервативната партия на Обединеното кралство заявиха, че подобни плащания са „обида за британските данъкоплатци“. От своя страна партията Reform UK също критикува размера на сумата, определяйки я като „награда за незаконно влизане в страната“.

Правителствен източник посочи, че схемата едва ли ще насърчи нелегалната миграция. По думите му трафикантите на хора изискват между 15 000 и 35 000 паунда от мигрант, за да го преведат до Великобритания, което прави пътуването по-скъпо от евентуалната финансова помощ.

Данните показват, че през 2025 г. в страната са подадени 82 100 молби за убежище, които засягат над 100 000 души. Около 58% от тези заявления са били отхвърлени. В същото време броят на доброволните връщания е достигнал 28 004 души – с около 5% повече спрямо предходната година.

Махмуд обяви и допълнителни мерки за затягане на миграционната политика. Кандидати за убежище, които нарушават закона или работят нелегално, ще губят правото си на държавно настаняване и социална подкрепа.

Според благотворителната организация Refugee Council обаче новите мерки могат да доведат до увеличаване на броя на бездомните и да прехвърлят разходи към местните власти и здравната система.

Министърът подчерта, че реформите имат за цел да направят системата за убежище „състрадателна, но контролирана“, като същевременно се възстанови контролът върху границите на страната.

Източник: BBC    
Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

15 март: Крахът на една империя, последната гана на царя

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Днес е важен ден за вярващите: Покланяме се на Христовия кръст

Фантомни специалисти ни лекуват в болниците

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

