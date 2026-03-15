Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

С емейства на мигранти, чиито молби за убежище са били отхвърлени, може да получат до 40 000 паунда, ако доброволно напуснат Обединеното кралство. Това предвижда пилотна схема, обявена от вътрешния министър Шабана Махмуд, пише BBC.

По думите ѝ на всяко лице ще бъде предложено до 10 000 паунда, като сумата е ограничена до четирима души на семейство. Ако предложението бъде отказано в рамките на седем дни, властите ще пристъпят към принудително извеждане от страната.

Очаква се схемата да обхване около 150 семейства, които в момента живеят в жилища, финансирани от държавата. Според изчисления на британското вътрешно министерство, ако програмата бъде успешна, тя може да спести на бюджета около 20 млн. паунда.

В момента правителството вече предлага финансова помощ до 3000 паунда за кандидати за убежище, които решат доброволно да напуснат страната. Според Махмуд обаче издръжката на едно тричленно семейство в системата за настаняване на търсещи убежище струва до 158 000 паунда годишно.

Новият план беше представен по време на нейна реч в Institute for Public Policy Research. Министърът заяви, че правителството търси „по-силен финансов стимул“, който да доведе до значителни спестявания за данъкоплатците, подобно на реформи, прилагани в Дания.

DAVID BARRETT: How the Home Secretary who's offered 150 failed asylum seeker families up to £40,000 to leave has managed to outrage the Left AND the Right https://t.co/t4kLmc6THj — Daily Mail (@DailyMail) March 12, 2026

Предложението обаче предизвика остри политически реакции. От Консервативната партия на Обединеното кралство заявиха, че подобни плащания са „обида за британските данъкоплатци“. От своя страна партията Reform UK също критикува размера на сумата, определяйки я като „награда за незаконно влизане в страната“.

Правителствен източник посочи, че схемата едва ли ще насърчи нелегалната миграция. По думите му трафикантите на хора изискват между 15 000 и 35 000 паунда от мигрант, за да го преведат до Великобритания, което прави пътуването по-скъпо от евентуалната финансова помощ.

Данните показват, че през 2025 г. в страната са подадени 82 100 молби за убежище, които засягат над 100 000 души. Около 58% от тези заявления са били отхвърлени. В същото време броят на доброволните връщания е достигнал 28 004 души – с около 5% повече спрямо предходната година.

Махмуд обяви и допълнителни мерки за затягане на миграционната политика. Кандидати за убежище, които нарушават закона или работят нелегално, ще губят правото си на държавно настаняване и социална подкрепа.

Според благотворителната организация Refugee Council обаче новите мерки могат да доведат до увеличаване на броя на бездомните и да прехвърлят разходи към местните власти и здравната система.

Министърът подчерта, че реформите имат за цел да направят системата за убежище „състрадателна, но контролирана“, като същевременно се възстанови контролът върху границите на страната.