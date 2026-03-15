Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

Максималните температури днес ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°

15 март 2026, 07:00
В неделя времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източната част от страната и по Дунав ще се задържи облачно и с намалена видимост. След обяд облачността ще се разкъса и видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°.

  • В планините

ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

  • По Черноморието

преди обяд ще е с ниска слоеста облачност, на места мъгливо. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 39 мин. и залязва в 18 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 54 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 59 мин. и залязва в 14 ч. и 33 мин. Фаза на Луната: четири дни преди новолуние.

  • В понеделник ще бъде предимно слънчево.

Сутринта на места в низините и котловините отново видимостта ще бъде намалена или ще има ниска слоеста облачност. След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще е слаб от североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 12° и 17°, по-ниски по Черноморието.

  • Във вторник

облачността ще бъде предимно значителна. На места в Западна България ще има и слаби валежи от дъжд. Вятърът от североизток ще се усили. Дневните температури ще започнат да се понижават.

Източник: НИМХ    
