Защо Дейвид и Виктория Бекъм се притесняват от предбрачния договор на Бруклин и Никола Пелц

Дейвид и Виктория Бекъм се опасяват какво ще се случи с Бруклин, ако се стигне до развод, след като той е станал „напълно погълнат“ от семейството на съпругата си и „изолиран“ от своето собствено

22 януари 2026, 15:52
Д ейвид и Виктория Бекъм се страхуват за своя отчужден син Бруклин Бекъм заради предбрачното му споразумение със съпругата му Никола Пелц.

50-годишният пенсиониран спортист и 51-годишната бивша членка на Spice Girls се опасяват какво ще се случи с Бруклин, ако се стигне до развод, след като той е станал „напълно погълнат“ от семейството на съпругата си и „изолиран“ от своето собствено.

„Ако някога се разделят, Бруклин ще бъде напълно отритнат и без особени финансови средства, които да му останат“, твърди изданието The Sun.

Твърди се, че „строгият“ документ, който Бруклин е подписал, му обещава половината от това, което той и Пелц печелят заедно като бранд, но нищо от богатството на семейството на актрисата. Източникът твърди, че за Дейвид и Виктория е съкрушително усещането, че 26-годишният им син е „държан като заложник“. Информаторът добавя, че „бъдещето му е изцяло в ръцете на семейство Пелц“, които разполагат с нетно състояние от 1,6 милиарда долара, в сравнение с 673-те милиона долара на семейство Бекъм.

Медиите твърдят, че Виктория е „напълно съсипана“ и потънала в сълзи заради острото изявление на Бруклин в Instagram Story в понеделник, насочено срещу нея и Дейвид. Представители на Виктория, Дейвид, Бруклин и Пелц не отговориха веднага на запитванията за коментар.

В своя гневен пост звездата от „Cookin’ With Brooklyn“ атакува родителите си, обвинявайки ги, че се опитват да го „контролират“ и да „съсипят“ връзката му с Пелц.

„Семейството ми се отнася постоянно с неуважение към съпругата ми, без значение колко силно се опитвахме да се обединим като едно цяло“, написа той.

„Майка ми многократно е канила жени от миналото ми в живота ни по начини, които очевидно имаха за цел да накарат и двама ни да се чувстваме неудобно“.

Бруклин си спомни как близките му уж са му напомняли, че 31-годишната Пелц „не е кръв“ и „не е семейство“ часове преди сватбата им. Двойката сключи брак през април 2022 г. след двегодишна връзка, като още тогава беше съобщено, че има подписан предбрачен договор.

Слуховете за сблъсъци между булката и нейната свекърва се въртят от самото начало – от фиаското с булчинската рокля до „дълбоко обидния“ инцидент с първия сватбен танц. Бруклин спомена и двата случая в своята тирада.

Твърди се обаче, че Виктория е най-силно съкрушена от последното изречение в публикацията на Бруклин, което гласи: „Всичко, което искаме, е мир, уединение и щастие за нас и бъдещото ни семейство“.

Според Mirror UK това изявление загатва, че модната дизайнерка няма да бъде част от живота на бъдещите си внуци. Бруклин и Пелц неведнъж са заявявали, че искат много деца – „около десет“.

Въпреки че Виктория и Дейвид не са отговорили директно на скандалното изявление на първородния си син, братът на Бруклин – Круз, „хареса“ видео в Instagram, което се присмива на цялата драма.

Източник: The Sun/Page Six    
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
