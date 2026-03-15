Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Нов хит в социалните мрежи задава един прост въпрос: коя вода е по-здравословна – топлата или студената

15 март 2026, 07:15
Източник: iStock

Н ов хит в социалните мрежи задава един прост въпрос: коя вода е по-здравословна – топлата или студената? Науката зад този казус обаче е доста по-сложна, пише Fox News.

Предишни изследвания показват, че температурата на храните и напитките има измерим ефект върху нивата на тревожност и стомашния дискомфорт.

Едно от най-дългогодишните твърдения е, че леденостудената вода засилва изгарянето на калории, тъй като принуждава тялото да я затопли. Макар това да е научно обосновано, реалният ефект може да се окаже минимален.

В крайна сметка експертите казват, че здравословният ефект от температурата на водата зависи от целта - отслабване, спортни постижения, храносмилане или комфорт.

Помага ли студената вода за отслабване?

„Според изследванията, в рамките на 90 минути след консумация на студена вода или такава със стайна температура, енергийният разход се увеличава минимално - съответно с 2,9% (за студена) и 2,3% (за стайна температура)“, споделя пред Fox News Таня Фрайрич, регистриран диетолог и експерт по диабет в Северна Каролина.

Въпреки че тялото действително изразходва енергия, за да затопли студената вода, Фрайрич отбелязва, че това „не е достатъчно значимо, за да си заслужава усилията“ с цел отслабване. Горещата вода обаче също не „топи“ директно мазнините, добавя тя.

За тези, които искат да намалят или поддържат теглото си, Фрайрич съветва да се съсредоточат върху „количеството“, а не върху „температурата“. Тя посочва изследване, включващо жени с наднормено тегло, които добавили по 1,5 литра вода към дневния си прием. В рамките на осем седмици участничките са постигнали измерима загуба на тегло.

„Допълнителната вода може да потисне апетита или да играе роля в производството и разхода на енергия“, казва Фрайрич. Температурата на питейната вода не би трябвало да влияе на това колко добре тялото усвоява хранителните вещества, добавя тя, като отбелязва, че са необходими повече изследвания.

Идеалната температура за спортисти

За хората, които тренират в горещина и влага, целта трябва да бъде рехидратиране без прекомерна загуба на течности чрез потене. Изследванията върху терморегулацията (процесът на поддържане на телесната температура) показват, че съществува идеална температура на водата за спортисти.

Макар че пиенето на вода може да предизвика изпотяване, докато тялото регулира температурата си, градуси около 16°C се свързват с най-малко количество отделена пот.

„Хладна, но не студена“, подчертава Фрайрич. Пиенето на вода в този специфичен диапазон помага на тялото да се рехидратира ефективно, без да причинява стомашно-чревен дискомфорт.

Топлата вода и храносмилането

Има няколко причини, поради които някой може да предпочете топла вода, включително нейния ефект върху релаксацията и храносмилането. Проучванията установяват, че по-топлите течности могат да ускорят изпразването на стомаха, като на практика „събуждат“ червата.

Ползите могат да бъдат и психологически. Фрайрич посочва изследвания, според които горещият черен чай води до по-ниски нива на кортизол - основният хормон на стреса в тялото - и по-голямо субективно усещане за релаксация след стресови задачи.

Медицински противопоказания

Фрайрич предупреждава, че много студената вода може да причини трудности при хора с нарушения в гълтането или да предизвика мигрена и „замръзване на мозъка“ при хора с чувствителни нерви.

Освен това страдащите от синдром на раздразненото черво (СРЧ) могат да открият, че ледените напитки провокират храносмилателен дискомфорт.

В крайна сметка най-добрата температура е тази, която насърчава хората да пият повече течности, казва диетологът. Общата препоръка за възрастни е консумацията на седем до осем чаши вода на ден.

Източник: Fox News    
