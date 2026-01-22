Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Любопитно

Милиардерка срещу Пош Спайс: Коя е Никола Пелц – жената, която разцепи клана Бекъм и укроти Бруклин? От сватбен кошмар и сълзи до „холивудски Мегзит" и война за милиарди. Научете как „малката Меган" срина имиджа на Виктория

22 януари 2026
Т я е красива, млада, приказно богата и на път да разруши имиджа на „перфектното семейство“, който Дейвид и Виктория Бекъм градиха три десетилетия. Никола Пелц Бекъм вече не е просто „жената на Бруклин“. Тя е жената, която дръзна да каже „не“ на Пош Спайс и да започне своя собствена версия на „Мегзит“, която заплашва да остави Дейвид и Виктория без най-големия им син.

Милиардерската наследница: Когато Бекъм са „бедните“ роднини

За разлика от много други снахи, които влизат в известни фамилии за престиж, Никола влезе в семейство Бекъм от позицията на по-силната страна. В света на истинските големи пари, тя е тази, която държи картите. Никола е дъщеря на Нелсън Пелц – американски инвеститор-милиардер, чието влияние на „Уолстрийт“ е легендарно. Неговото нетно състояние се оценява на над 1,5 милиарда долара. За сравнение – общото богатство на Дейвид и Виктория, което те градиха с десетилетия труд, изглежда почти „скромно“ със своите около 450-500 милиона долара.

Източник: Getty Images

Никола израства в „Монсоре“ – имение с 27 спални в Бедфорд, Ню Йорк, заобиколено от ледена пързалка, частно езеро и армия от служители. Тя е едно от осемте деца на Нелсън от третия му брак с модела Клаудия Хефнър. Възпитана в среда, където частните самолети са ежедневие, Никола няма нужда от одобрението на Виктория, за да се чувства значима. И точно тук е коренът на конфликта: Виктория е свикнала да бъде единствената „Алфа“ женска, около която всички гравитират. Никола обаче има своя собствена орбита и бюджет, който надхвърля този на свекърва ѝ.

Източник: Getty Images

Кариера под светлините на прожекторите: От блокбъстъри до музикални клипове

Макар мнозина да я обвиняват, че е просто „богато момиче“, Никола упорито гради кариера пред камерата още от тийнейджърските си години. Първият ѝ голям пробив беше във фентъзито на М. Найт Шаямалан „Последният повелител на въздуха“ (2010), където изигра Катара. Въпреки критиките към филма, тя успя да стъпи в Холивуд. По-късно тя стана „момичето на Майкъл Бей“ в „Трансформърс: Ера на изтребление“, което ѝ донесе световна разпознаваемост и договор за милиони.

Освен в киното, Никола е истинска „фатална жена“ в музикалните видеоклипове, където нейният имидж на студена холивудска икона се експлоатира до съвършенство:

Zayn Malik - „It's You“ (2016): Никола е централната фигура в този черно-бял клип. По това време тя е сочена за муза на бившия член на One Direction, а приликата ѝ с класическите красавици от 50-те години е поразителна.

Miley Cyrus - „7 Things“ (2008): Една от първите ѝ появи на екран е именно в този тийнейджърски химн на Майли Сайръс, където Никола е още дете, но вече със заявка за бъдеща звезда.

Bates Motel (2013-2015): Ролята ѝ на Брадли Мартин в този психологически трилър се счита за най-доброто ѝ актьорско постижение. Там тя доказа, че притежава драматичен талант, който надскача заглавията на таблоидите.

Защо я наричат „Малката Меган“? Паралелът с „Мегзит“

Паралелите с Меган Маркъл не са случайни. Британските медии виждат в Никола същия модел на поведение, който доведе до разрива в кралското семейство. Ето основните стълбове на този „Пелц-ит“ (Peltz-it):

Пълна изолация на съпруга: Бруклин Бекъм вече не е момчето на мама. Той не само прие фамилията на съпругата си (нещо нечувано в консервативните британски среди), но и се премести за постоянно в Лос Анджелис. Той почти не се вижда със своите братя Ромео и Крус, нито със сестра си Харпър, която Виктория често използва като „емоционален мост“ в социалните мрежи.

Източник: Getty Images

Войната на роклите и протокола: Отказът на Никола да носи дизайн на Виктория за сватбата си беше нейният вариант на „аз няма да се кланям“. Това беше публичен шамар за модния бизнес на Виктория, който и без това преминава през финансови трудности.

Публичното пране на мръсно бельо: Вместо да решават проблемите в тесен кръг, Бруклин и Никола избират социалните мрежи и интервютата в големи списания като Variety и Tatler, за да разказват своята версия на събитията.

„Черният списък“ на Виктория: Използването на бившите приятелки

Една от най-болезнените теми за Никола е отношението на Виктория към бившите партньорки на Бруклин. Източници твърдят, че Пош Спайс винаги е предпочитала момичета, които може да контролира:

Източник: Getty Images

Хлои Грейс Морец: Виктория я приемаше като „перфектната снаха“. Хлои често присъстваше на ревютата ѝ и публично я хвалеше. Никола е убедена, че Виктория нарочно поддържа имиджа на Хлои в семейните разговори, за да покаже, че Никола не е „единствената“.

Хана Крос: Моделът, който беше част от всяка семейна ваканция. Дори след раздялата им, Виктория продължи да поддържа контакт с нея, което Никола тълкува като акт на открита враждебност.

Сватбеният кошмар: Танцът, който взриви всичко

Връхната точка на драмата е инцидентът с първия танц по време на сватбата в Палм Бийч. Планирано е било Бруклин и Никола да танцуват под звуците на романтична балада, изпята на живо от Марк Антъни. Вместо това, Виктория буквално „завзела“ сцената. Тя се уговорила с певеца да обяви нейния танц със сина ѝ като основно събитие на вечерта.

„Това беше моментът на булката, а Виктория го превърна в свой собствен бенефис. Никола избяга със сълзи на очи, а гостите стояха в неловко мълчание“, споделя свидетел.

Източник: Getty Images

Финалният разрив: Бруталната реалност на една разпаднала се империя

Днес разривът изглежда окончателен. Последните разкрития на Бруклин, че семейството му е нарекло съпругата му „не е кръвна роднина“, показват колко дълбока е пропастта. Докато Дейвид Бекъм се опитва да играе ролята на умиротворител, Виктория остава непреклонна в своята пасивна агресия.

Никола Пелц не просто влезе в семейство Бекъм – тя го промени завинаги. Тя показа, че името Бекъм може и да е световна марка, но в света на истинските милиардери, тя е тази, която определя правилата. Дали ще видим помирение, или Бруклин завинаги ще остане „заложник“ на любовта си към Никола – отговорът ще дойде с поредния скандален пост в Instagram.

Кадри от живота на Никола Пелц вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

