Двама души загинаха при катастрофа край Радомир

Д вама души са загинали, а трети е пострадал при катастрофа в пътната отсечка между радомирските села Червена могила и Друган.

По първоначална информация катастрофата станала в 13:30 часа между коли, които се ударили челно. В резултат на сблъсъка на място са загинали двама души, пътували в единия автомобил. Това са 72-годишният шофьор и жена, чиято самоличност все още не е установена. Пострадал е един човек от другата кола, който е с комоцио.

На място има екипи на пожарната и полицията. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".