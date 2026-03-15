Любопитно

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

Неговата визия за развръзката коренно се различава от очакванията на повечето политически наблюдатели

15 март 2026, 11:17
М ъж, наричан „китайският Нострадамус“, направи стряскаща прогноза за разрастващия се конфликт между САЩ и Иран в Близкия изток. Неговата визия за развръзката обаче коренно се различава от очакванията на повечето политически наблюдатели.

Китайско-канадският преподавател и автор на популярния YouTube канал Predictive History, професор Сюецин Дзян, се превърна в истинска интернет сензация. Причината са три негови прогнози, направени през 2024 г., две от които вече се материализираха със забележителна точност.

През май 2024 г., по време на лекции в китайска гимназия, Дзян очерта три ключови събития. Кадри от изказването му бяха споделени в неговия канал, който вече наброява 1,87 милиона абонати.

Възпитаникът на Йейл първо заяви, че Доналд Тръмп ще триумфира на изборите през 2024 г. и ще се завърне в Белия дом за втори мандат. Прогноза номер едно се оказа напълно точна.

Той придружи това с второ, по-тревожно твърдение: „Ако Тръмп стане президент за втори мандат, съществува огромна вероятност Съединените щати да влязат във война с Иран.“ Прогноза номер две също се сбъдна.

Дзян подчерта, че един от основните катализатори за американската намеса ще бъдат интересите на Израел – сценарий, който светът наблюдава в реално време в контекста на съвместната операция „Епична ярост“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каква е последната и най-мрачна част от анализа на Дзян? Според него евентуален директен сблъсък ще завърши с поражение за Вашингтон.

Разглеждайки хипотетичните военни сценарии, Дзян обяснява защо всяка атака срещу Иран би била катастрофална за суперсилата:

„Третото голямо предсказание е, че Съединените щати ще загубят тази война, което завинаги ще промени световния ред.“

Академикът аргументира тезата си в поредица от видеа, твърдейки, че демографските особености и специфичната топография на Иран правят всяка продължителна окупация невъзможна. Огромната вътрешна съпротива, трудният терен и разтеглените логистични линии биха превърнали евентуалните първоначални победи в „опустошителен стратегически колапс“, предава Mirror US.

В един от клиповете си Дзян е категоричен: „Ако тази война се случи, няма абсолютно никакъв начин Америка да я спечели.“

Историкът прави паралел със Сицилианската експедиция (415-413 г. пр.н.е.), при която Атина предприема мащабна операция срещу Сиракуза и Спарта в опит да контролира Сицилия – начинание, завършило с пълна катастрофа за атиняните.

Професор Дзян, който от 2022 г. преподава история и философия в Moonshot Academy в Пекин, не разчита на мистика, а на анализ на геополитически стимули, исторически модели и теория на игрите.

В описанието на канала му се посочва, че той черпи вдъхновение от концепцията за „психоистория“ на Айзък Азимов – фиктивна наука, която позволява на човечеството да разбере миналото си и да предскаже бъдещето. Дзян изследва дали прилагането на този модел е възможно в реалния свят.

Обяснявайки мотивацията на Техеран, професорът посочва, че Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) активно търси конфликт, тъй като е „екстремно провокиран от десетилетната намеса на САЩ“.

„Можем да допуснем, че вторият мандат на Тръмп ще превърне войната с Иран в основен приоритет. По същество САЩ търсят повод, а Иран има желание да им го даде. Затова смятам, че войната е много вероятно да се разгърне в рамките на следващите две до четири години“, твърди Дзян.

Наскоро професорът взе участие в американското предаване Breaking Points, където доразви вижданията си. В епизод от 2 март 2026 г. той заяви: „Иран притежава много повече предимства. В момента сме в състояние на война на изтощение, за която иранците се подготвят от 20 години.“

Според бившия журналист, съюзниците на Техеран – „Хамас“, „Хизбула“ и хусите – вече са разкодирали американския манталитет и прилагат стратегия за постепенно отслабване и „унищожаване на американската империя“.

Дзян обръща внимание и на икономическия аспект: „Това, което иранците правят, е да водят война срещу цялата световна икономика.“

Той описва как Иран атакува критична енергийна инфраструктура в страните от Персийския залив (GCC). По думите му, един-единствен удар с дрон по съоръжение за обезсоляване на вода може да остави милиони хора без достъп до питейна вода за седмици. Тревожен е фактът, че в последните дни вече се появиха съобщения за подобна атака в Бахрейн.

Освен това академикът подчертава, че Иран ефективно е блокирал Ормузкия проток, през който преминават 90% от хранителните доставки за региона.

По въпроса за сухопътна операция, Дзян е скептичен: „В историята няма случай на смяна на режим само чрез въздушни удари. Нужни са сухопътни войски. През следващите месеци натискът върху Америка да изпрати войници ще стане огромен, особено от страна на Израел и държавите от Персийския залив.“

Дали прогнозите на „китайския Нострадамус“ ще се сбъднат докрай, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно – досегашната му точност го утвърди като един от най-цитираните и дискутирани геополитически анализатори на днешния ден.

Източник: www.mirror.co.uk    
