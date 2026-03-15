БСП представя листите си за изборите на 19 април

Слънце и до 17° градуса през уикенда, но и сутрешни мъгли

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

П редизборният щаб на "БСП – Обединена левица" свика Национално съвещание, на което ще бъдат представени водачите на листи и кандидати за народни представители на парламентарната група за предстоящите избори на 19 април, съобщиха от пресцентъра на левицата. Съвещанието е в Националния дворец на културата.

БСП започва подготовка за предизборната си кампания

Във форума участват представители на ръководството на БСП и на коалиционните ѝ партньори от "БСП – Обединена левица" на национално, областно и общинско ниво, кметове и зам.-кметове, общински съветници, членове на партиите от коалицията.

На тези избори има сериозни размествания в редиците на БСП. Зарков се отказа от всички традиционни водачи в листите заради участието им в управлението на редовното правителство на Росен Желязков. Това са ключови лица като Борислав Гуцанов, Кирил Добрев, Манол Генов и Иван Иванов.

Крум Зарков и Татяна Дончева повеждат БСП на изборите

"Нямам никакво съмнение, че БСП ще бъде част от следващия парламент и ще играе значима роля в него, убедеността ми идва от това, което виждам в София и страната", заяви председателят на БСП Крум Зарков пред журналисти.

"В процес на подготовка сме, който върви много добре, и дори мисля, че поизпреварихме нашите опоненти", коментира той.

"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в изборите

"Влизаме подготвени на изборите и очакваме с нетърпение да се състои най-накрая съдържателен политически дебат между политическите сили, тъй като се въртим от избор на избор, без да се състои такъв дебат", каза Зарков.

"От БСП сме готови на всички формати, на всички нива, да влезем в дебат по абсолютно всички въпроси, които засягат българското общество", добави той.

"Хората, които взеха решения, които се оказаха грешки, поеха политическа отговорност и встъпиха встрани, напред стъпват хора, които са готови в труден момент да поемат отговорност", коментира още председателят на БСП.

Кои са водачите на листи на БСП

Вече стана ясно, че председателят на БСП Крум Зарков ще поведе листата в Бургас, както и в София — 24-ти МИР. В листите се връщат и знакови лица, като например Татяна Дончева, която ще поеме листата в Пловдив.