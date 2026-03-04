Анджелина Джоли не е имала връзка след развода с Брад Пит

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

А нджелина Джоли не е била във връзка откакто тя и бившият ѝ съпруг Брад Пит финализираха развода си през декември 2024 г., съобщава източник, близък до актрисата, пред PEOPLE.

„Анджи е изключително заета и съсредоточена през последните няколко години. Срещите не са били важни за нея. Нямала е гадже“, казва източникът. „Тя е почти самотна майка след развода, така че там е насочена по-голямата част от вниманието ѝ.“

Джоли и Пит са родители на шест деца: 24-годишния Мадокс, 22-годишния Пакс, 21-годишната Захара, 19-годишната Шайло и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан.

„Тя обича да бъде майка и винаги иска да се увери, че всички процъфтяват. Изглежда се справя чудесно“, добавя източникът за Джоли.

Най-новият филм на актрисата, „Couture“, направи световната си премиера на Международния филмов фестивал в Торонто през септември 2025 г. В лентата Джоли играе режисьор, който преминава през развод и получава диагноза рак на гърдата. Тя описа филма като „много лична история за мен“, докато говори с Time France през декември. (Майката на Джоли, Маршелин Бертран, почина на 56-годишна възраст през 2007 г. от рак на гърдата и яйчниците, а Джоли претърпя превантивна двойна мастектомия през 2013 г., след като тест показа, че има повишен риск от развитие на рак.)

Във филма участват още Луи Гарел, Ела Румпф, Гаранс Марилие, Ание Аней и Финеган Олдфийлд.

На 30 декември, една година след финализирането на споразумението за развод между Пит и Джоли, източник съобщи пред PEOPLE, че домът на актрисата в Лос Анджелис ще бъде показан на предварително одобрени купувачи, след като Джоли е предприела някои ремонти.

През август източник съобщи пред PEOPLE, че Джоли „никога не е искала да живее в Лос Анджелис“ постоянно, но е била принудена да го направи поради споразумението си за попечителство с Пит. Източникът също така каза, че Джоли има „планове да се премести веднага щом“ най-малките ѝ деца Нокс и Вивиан навършат 18 години на 12 юли 2026 г.

Все още не е определена дата на премиера в САЩ за „Couture“. След този филм Джоли ще участва в адаптация на романа „Anxious People“.