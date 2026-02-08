Брутално падане на Линдзи Вон сложи край олимпийската ѝ приказка

Л индзи Вон падна по време на спускането си в неделя, с което сложи край на олимпийската си мечта в дисциплината спускане, след като пристигна на Игрите с „напълно скъсана“ предна кръстна връзка, предава CNN .

При идеални, слънчеви условия на скалистия връх на прочутото трасе Тофане в Кортина д’Ампецо, Вон се отблъсна като 13-ата състезателка, която трябваше да се спусне по 2,6-километровото трасе, докато още 23 конкурентки чакаха своя ред зад нея.

Източник: Gulliver/GettyImages

Вон удари щеките си три пъти една в друга, преди да излезе от стартовата врата. Още преди да достигне първата маркировка на трасето обаче, тя падна и остана неподвижна на снега, а публиката в Кортина притихна.

Източник: Gulliver/GettyImages

Малко по-късно зрителите започнаха да аплодират в знак на подкрепа, докато носилка беше внесена на трасето за Вон.

Линдзи Вон пое огромен риск, като стартира днес, а падането беше ужасяващо. След падането Вон беше чута да крещи от болка и беше евакуирана по въздух от трасето, пише NBC News .

Нейната съотборничка Брийзи Джонсън покри лицето си, когато повторението на падането на Вон беше излъчено на големия екран.