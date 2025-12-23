Банкси потвърди нов стенопис в Западен Лондон

Любопитно

Изображението показва две деца, лежащи на земята, облечени с гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони, като едното от тях сочи нагоре към небето

23 декември 2025, 16:52
Н еуловимият уличен художник Банкси потвърди, че е автор на нов стенопис, който се появи в Бейсуотър, Западен Лондон, предаде ВВС.

Изображението показва две деца, лежащи на земята, облечени с гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони, като едното от тях сочи нагоре към небето. То е нарисувано на стена над редица гаражи на Queen's Mews и е забелязано за първи път в понеделник.

Художникът, чиято самоличност не е публично известна, обяви новата си творба, като публикува изображение в своя профил в Instagram в понеделник следобед.

Говорейки за стенописа на Centre Point, художникът Даниел Лойд-Морган каза пред ВВС, че вярва, че местоположението е избрано, за да се обърне внимание на проблема с бездомността сред децата.

„Всички се забавляват, но има много деца, които не се забавляват на Коледа“, каза той.

Лойд-Морган заяви, че хората, минаващи покрай творбата, „я игнорират“, добавяйки: „Това е оживен район. Доста показателно е, че хората не спират. Те минават покрай бездомници и не ги виждат да лежат на улицата.“

Сякаш гледат звездите“, каза той. „Доста е подходящо децата да сочат нагоре, сякаш гледат Северната звезда.“

Ентусиастът на Банкси Джейсън Томкинс каза, че също вярва, че това е „ясно послание за бездомността“.

Кулата Centre Point, на адрес 101-103 New Oxford Street, е била исторически център на жилищни протести. Първоначално построена като офис блок през 1963 г., кулата Centre Point до метростанция Tottenham Court Road остава необитаема повече от десетилетие, предизвиквайки гняв сред активистите за социална справедливост.

Благотворителната организация за бездомни Centrepoint е кръстена като отговор на сградата от основателя преподобния Кен Лийч, който описва кулата като „обида за бездомните“. Оттогава блокът е превърнат в луксозни апартаменти за милиони лири.

Банкси не е коментирал значението на местоположението на нито една от новите си творби.

Томкинс заяви, че вярва, че творбата изобразява същия персонаж като една от предишните творби на Банкси. „През 2018 г. той рисува в Порт Талбот и малкото момче е идентично с детето, което е нарисувано тук“, каза той. „Това е доста необичайно за него да използва същото малко момче отново, защото никога не е правил това.“

Творбата в Centre Point е след стенописа на Банкси от септември в Лондон, който показваше протестиращ, лежащ на земята, държащ окървавен плакат, докато съдия, с перука и тога, се извисяваше над него, размахвайки чук. Той беше премахнат от сградата Queen's Building в комплекса Royal Courts of Justice дни след появата си. През 2024 г. графити художникът създаде животинска пътека из столицата с творби, включващи коза, слонове, горила, маймуни, пирани, носорог и пеликани, сред други животни.

Източник: BBC    
Банкси Стрийт арт Лондон Бездомност Деца Стенопис Бейсуотър Център Пойнт Социално послание Арт активизъм
