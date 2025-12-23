Банкси потвърди нов стенопис в Западен Лондон

Ралица Паскалева: Оженихме се с Теодор преди раждането на второто ни дете, но бракът не беше афиширан

Защо жертвите в Помпей са носели дебели вълнени палта в най-горещия месец?

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Синът на Джон Ленън е притеснен за наследството на "Бийтълс"

Отдаваме почит на най-младия от учениците на светите братя Кирил и Методий

Н еуловимият уличен художник Банкси потвърди, че е автор на нов стенопис, който се появи в Бейсуотър, Западен Лондон, предаде ВВС.

Изображението показва две деца, лежащи на земята, облечени с гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони, като едното от тях сочи нагоре към небето. То е нарисувано на стена над редица гаражи на Queen's Mews и е забелязано за първи път в понеделник.

Художникът, чиято самоличност не е публично известна, обяви новата си творба, като публикува изображение в своя профил в Instagram в понеделник следобед.

Two identical Banksy murals appear in London https://t.co/SyTTHBfPcW — BBC News (UK) (@BBCNews) December 22, 2025

Говорейки за стенописа на Centre Point, художникът Даниел Лойд-Морган каза пред ВВС, че вярва, че местоположението е избрано, за да се обърне внимание на проблема с бездомността сред децата.

„Всички се забавляват, но има много деца, които не се забавляват на Коледа“, каза той.

Лойд-Морган заяви, че хората, минаващи покрай творбата, „я игнорират“, добавяйки: „Това е оживен район. Доста показателно е, че хората не спират. Те минават покрай бездомници и не ги виждат да лежат на улицата.“

„Сякаш гледат звездите“, каза той. „Доста е подходящо децата да сочат нагоре, сякаш гледат Северната звезда.“

Ентусиастът на Банкси Джейсън Томкинс каза, че също вярва, че това е „ясно послание за бездомността“.

Кулата Centre Point, на адрес 101-103 New Oxford Street, е била исторически център на жилищни протести. Първоначално построена като офис блок през 1963 г., кулата Centre Point до метростанция Tottenham Court Road остава необитаема повече от десетилетие, предизвиквайки гняв сред активистите за социална справедливост.

Elusive street artist Banksy confirmed he was behind a new mural that appeared in Bayswater in west London.



The mural shows two children lying on the ground dressed in winter clothes, with one of them pointing towards the sky.



🔗 https://t.co/4t35mipxcy pic.twitter.com/xQyFDJqT5w — Sky News (@SkyNews) December 22, 2025

Благотворителната организация за бездомни Centrepoint е кръстена като отговор на сградата от основателя преподобния Кен Лийч, който описва кулата като „обида за бездомните“. Оттогава блокът е превърнат в луксозни апартаменти за милиони лири.

Банкси не е коментирал значението на местоположението на нито една от новите си творби.

Томкинс заяви, че вярва, че творбата изобразява същия персонаж като една от предишните творби на Банкси. „През 2018 г. той рисува в Порт Талбот и малкото момче е идентично с детето, което е нарисувано тук“, каза той. „Това е доста необичайно за него да използва същото малко момче отново, защото никога не е правил това.“

Творбата в Centre Point е след стенописа на Банкси от септември в Лондон, който показваше протестиращ, лежащ на земята, държащ окървавен плакат, докато съдия, с перука и тога, се извисяваше над него, размахвайки чук. Той беше премахнат от сградата Queen's Building в комплекса Royal Courts of Justice дни след появата си. През 2024 г. графити художникът създаде животинска пътека из столицата с творби, включващи коза, слонове, горила, маймуни, пирани, носорог и пеликани, сред други животни.