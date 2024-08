Лондонският зоопарк премахна творба на Банкси

Т ворбата на Банкси върху щора на входа на Лондонската зоологическа градина е премахната за "съхранение", предаде Пи Ей мидия/ДПА.

След отстраняването ѝ популярната атракция ще може да използва целия си вход през натоварения летен период.

Произведението на загадъчния стрийт артист, изобразяващо горила, която вдига щората и позволява на няколко птици и тюлен да избягат, е заменена с реплика.

Наблизо е поставен надпис Banksy woz ere (Банкси беше тук) и са поднесени извинения на всички разочаровани фенове на уличния художник.

A Banksy artwork at London Zoo has been removed for “safekeeping” and to allow the popular attraction to use its full entrance during its “busy summer period”.



The piece, which shows a gorilla lifting up a shutter and allowing a number of birds and a seal to escape, has been pic.twitter.com/asRqUeincj