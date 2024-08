Банкси потвърди нова своя ексцентрична творба в Лондон

У личният художник Банкси представи осмата си поредна творба в Лондон, съобщи Би Би Си. Произведението изобразява носорог, който се „качва“ върху стара кола „Нисан Микра“.

Графитът е нарисуван в Чарлтън, Югоизточен Лондон, и е потвърден от уличния художник в неговия Instagram профил.

Предишната творба на Банкси бе нарисувана на 11 август и изобразява пасаж пирани върху караулка на лондонската полиция на хълма Лъдгейт - близо до катедралата „Сейнт Пол“ в центъра на града. Това е седмото произведение от поредицата на животинска тематика в столицата.

Първото животно от серията се появи миналата седмица и изобразява коза на стена на сграда в близост до моста Кю в Ричмънд, югозападната част на Лондон. На следващия ден бяха нарисувани два слона, които допират хоботите си, на къща в Челси. В сряда бяха представени трио маймуни, люлеещи се на моста на метростанция „Брик лейн“ в Източен Лондон.

В четвъртък на покрива на гараж в Пекъм, южната част на столицата на Великобритания, Банкси нарисува вълк на сателитна чиния, който изглежда така, сякаш животното вие към луната. Творбата беше открадната посред бял ден от маскирани мъже час след като авторът ѝ я публикува в профила си в Instagram. Полицията разследва случая.

What’s the secret meaning behind Banksy’s latest series?



No less than eight new pieces of street art by the elusive painter and political activist have popped up around London in as many days. pic.twitter.com/Zy8kRhyGJj