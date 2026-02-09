България

Тежка катастрофа край Ямбол, петима пострадали

Три жени са в тежко състояние

9 февруари 2026, 17:15
Тежка катастрофа край Ямбол, петима пострадали
Източник: БТА

П етима души - три жени в тежко състояние и двама мъже, са пострадали при катастрофата на главен път I-7 в близост до Ямбол. Те са приети в спешното отделение на ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон”, съобщиха от лечебното заведение. 

Тежка катастрофа взе жертва, дете и две жени са в болница

Инцидентът е станал между два леки автомобила в участъка между селата Веселиново и Могила. Временно движението там е ограничено, като трафикът се пренасочва през град Ямбол, съобщиха по-рано от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Сигнал за катастрофата е постъпил малко след 14:30 часа. На място се извършват процесуално-следствени действия. След приключването им и почистването на пътното платно движението ще бъде възстановено, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Катастрофа между 3 коли край Ямбол, двама са в тежко състояние

Път I-7 на територията на област Ямбол свързва автомагистрала „Тракия" с Граничния контролно-пропусквателен пункт „Лесово". Трасето е натоварено, включително и с движение на тежкотоварни автомобили.

Източник: БТА, Севдалина Кръстева    
Катастрофа Ямбол
Последвайте ни
МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

„Угощението на реалността“ в

„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата

Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк

Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

pariteni.bg
10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свлачища застрашават къщи в община Неделино

Свлачища застрашават къщи в община Неделино

България Преди 28 минути

В село Бурево зад жилищна сграда се е срутила подпорна стена

Авария в София - без парно и топла вода в части от центъра и "Младост"

Авария в София - без парно и топла вода в части от центъра и "Младост"

България Преди 42 минути

„Топлофикация-София“ дължи 1,2 млрд. евро

<p>Южнокорейски политик предложи да &quot;внасят млади жени&quot;&nbsp;</p>

Южнокорейски политик предложи да "внасят" чужденки за повишаване на раждаемостта

Свят Преди 2 часа

Ким Хи-су, ръководителят на южната провинция Джиндо, беше изключен от управляващата Демократическа партия

<p>Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата</p>

NYT: Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата

Свят Преди 2 часа

"Мисля, че все още мога да опитвам, и ще опитвам, докато имам възможност", заяви Вон

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

Любопитно Преди 3 часа

Използването на смартфон в тоалетната се е превърнало в обичайна практика за много хора, но лекарите предупреждават, че този навик може да бъде вреден за здравето

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

Свят Преди 3 часа

АI ботове набелязваха 2047 г. като годината, в която машините ще се издигнат и ще надминат своите човешки създатели, за да се превърнат в реални „господари“ в платформата Moltbook

Русия: Ситуацията в Куба е критична

Русия: Ситуацията в Куба е критична

Свят Преди 3 часа

Русия води разговори с Хавана за намиране на решения

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Свят Преди 3 часа

Това се случи и с бронзовото отличие, което в неделя спечели Тервел Замфиров

<p>Никога не оставяйте дрехите си на тези места, носи лош късмет</p>

Никога не оставяйте дрехите си на тези места, носи лош късмет

Любопитно Преди 3 часа

Дрехите не са просто плат, а нещо, което остава в контакт с тялото на човек най-дълго, попивайки неговата енергия и настроение

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Любопитно Преди 3 часа

" Нашите деца са по-малко когнитивно способни, отколкото ние на тяхната възраст“, заяви д-р Джаред Куни Хорват

<p>ООН призова&nbsp;за отмяна на присъдата на Джими Лай</p>

ООН призова за отмяна на присъдата на бившия медиен магнат Джими Лай

България Преди 4 часа

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Любопитно Преди 4 часа

Истинска сватба пред милиони зрители разтърси шоуто на Bad Bunny на Супербоул 2026. Оказа се, че венчавката на терена е била напълно реална, а не сценична игра. В грандиозния спектакъл се включиха още Лейди Гага и Рики Мартин. Любовта победи на стадиона!

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

България Преди 4 часа

Водачът е бил установен и задържан за 24 часа

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

България Преди 4 часа

Три екипа на полицията са на място

<p>Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък&nbsp;</p>

Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък в Севлиево

България Преди 4 часа

Тя отишла да вземе дърва за печката си от него

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Любопитно Преди 4 часа

Емили Кларк, олимпийски психолог, често съветва спортистите относно съня, им казва да се стремят към последователност, а не към съвършенство

Всичко от днес

От мрежата

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Перфекционизъм, любов и малко лъжи: коя е Жана от „Брънч за начинаещи“

Edna.bg

Народният театър с 8 номинации за ИКАР 2026

Edna.bg

БФС взе решение за расисткия скандал на мача Лудогорец - Левски

Gong.bg

Кошмарна седмица за ново попълнение на Ливърпул, може да се оперира

Gong.bg

Пред NOVA говори мъжът, открил кемпера с три тела край Околчица

Nova.bg

Показаха кадри от последните часове на мъжете от хижа „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg