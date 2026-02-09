Сътрудничката на Епстийн отказа да свидетелства без помилване

С ътрудничката на покойния скандален милионер, осъден за педофилия, Джефри Епстийн, Гилейн Максуел е отказала да отговаря на въпроси на комисия на Камарата на представителите на САЩ, позовавайки се на законното си право да не се самоинкриминира, съобщиха конгресмени, цитирани от АФП.

Адвокатите на Максуел са уведомили комисията, че тя е готова да даде показания, ако предварително получи помилване от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Днес директорът по комуникациите на британския премиер Киър Стармър - Тим Алън, подаде оставка, нанасяйки нов удар по ръководството на лейбъристкото правителство в Лондон на фона на скандала около връзките между Джефри Епстийн и бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън.

Френският президент Еманюел Макрон пък заяви, че аферата около Епстийн е "преди всичко въпрос от компетенцията на САЩ".

"Това е случай, който основно засяга САЩ. Не желая да участвам в публичен дебат по този въпрос", каза Макрон.