Сътрудничката на Епстийн отказа да свидетелства без помилване

Адвокатите на Максуел са уведомили комисията, че тя иска помилване преди да говори

9 февруари 2026, 18:27
Сътрудничката на Епстийн отказа да свидетелства без помилване
Източник: АР/БТА

С ътрудничката на покойния скандален милионер, осъден за педофилия, Джефри Епстийн, Гилейн Максуел е отказала да отговаря на въпроси на комисия на Камарата на представителите на САЩ, позовавайки се на законното си право да не се самоинкриминира, съобщиха конгресмени, цитирани от АФП.

Адвокатите на Максуел са уведомили комисията, че тя е готова да даде показания, ако предварително получи помилване от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Днес директорът по комуникациите на британския премиер Киър Стармър - Тим Алън, подаде оставка, нанасяйки нов удар по ръководството на лейбъристкото правителство в Лондон на фона на скандала около връзките между Джефри Епстийн и бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън.

Френският президент Еманюел Макрон пък заяви, че аферата около Епстийн е "преди всичко въпрос от компетенцията на САЩ".

"Това е случай, който основно засяга САЩ. Не желая да участвам в публичен дебат по този въпрос", каза Макрон.

Източник: БТА, БГНЕС    
Джефри Епстийн Гилейн Максуел
МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

„Угощението на реалността“ в

„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
