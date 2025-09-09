Властите премахват новия графит на Банкси, който шокира Лондон

Българи жертви на измами в Германия - фалшиви обещания за работа и измами с помощи

Н овото произведение на Банкси, появило се на сградата на Кралските съдилища в Лондон, ще бъде премахнато, съобщава HM Courts and Tribunals.

Последната творба показва съдия с перука и мантия, който изглежда използва малък чук, използван от аукционери, а не от съдии в Обединеното кралство – за да удря протестиращ, лежащ на земята с плакат, покрит с кръв.

Източник: Getty Images

Произведението беше забелязано за първи път в понеделник на външна стена на Queen's Building, част от комплекса на Кралските съдилища. По-късно беше покрито с големи черни пластмасови листове и две метални бариери.

Самият Банкси потвърди, че е автор на произведението чрез публикация в Instagram, показвайки графитите преди да бъдат покрити. Той добави надпис: „Royal Courts Of Justice. London.“

Представител на HM Courts and Tribunals заяви, че творбата ще бъде премахната в съответствие с правилата за опазване на исторически сгради. „Кралските съдилища са защитена сграда и HMCTS са задължени да запазят нейния оригинален характер“, посочват оттам.

Произведението се охранява от охранители и е поставено под наблюдение с видеокамера.

Графитите на Банкси често коментират политически теми, като много от тях са критични към правителствената политика, войната и капитализма.

Новата творба се появява след като почти 900 демонстранти бяха арестувани в центъра на Лондон в събота за протест срещу забраната на групата Palestine Action като терористична организация.

Няколко други лица вече бяха обвинени, че са изразявали подкрепа за групата, която бе забранена под антитерористично законодателство от тогавашния министър на вътрешните работи Йвет Купър по-рано тази година. Законът прави членството или подкрепата на групата престъпление, наказуемо с до 14 години затвор, като дори носенето на тениска или значка с името на групата може да доведе до максимум шестмесечна присъда.

Забраната беше въведена след инцидент на 20 юни, когато два самолета Voyager бяха повредени на стойност около 7 милиона лири във RAF Brize Norton в Оксфордшър.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че очаква новоназначения министър на вътрешните работи Шабана Махмуд да бъде „също толкова твърда“ като предшественицата си Йвет Купър по отношение на Palestine Action.

Източник: БТА/AP

Представител на кампанията Defend Our Juries, която организира съботния протест, коментира, че творбата на Банкси „мощно изобразява бруталността, която Йвет Купър насочи към протестиращите чрез забраната на Palestine Action“. Те добавиха: „Когато законът се използва като инструмент за потискане на гражданските свободи, това не заглушава несъгласието, а го укрепва. Както показва произведението на Банкси, държавата може да се опита да ни лиши от нашите граждански права, но ние сме много и нашата решимост да се противопоставим на несправедливостта не може да бъде победена – нашето движение срещу забраната е неудържимо и расте всеки ден.“

Сред другите известни произведения на Банкси са животински тематични графити в Лондон миналото лято, включително горила, която повдига щора на входа на Лондонския зоопарк, пирани в полицейска будка в Сити и виеща вълк върху сателитна антена в Пекъм, който беше премахнат по-малко от час след появата си.