Банкси нарисува съда в Лондон и се измъкна

Рисунката: Съдия с традиционна перука и черна роба, който удря протестиращ, паднал на земята

8 септември 2025, 16:12
Банкси нарисува съда в Лондон и се измъкна
Източник: EPA/БГНЕС

Н ов графит от неуловимия уличен художник Банкси се появи отстрани на сградата на Кралския съд в центъра на Лондон, предава Би Би Си.

Той изобразява съдия с традиционна перука и черна роба, който удря протестиращ, паднал на земята, като кръвта пръска плаката му. Въпреки че графитът не препраща към конкретна кауза или инцидент, появата му идва два дни след като близо 900 души бяха арестувани на протест в Лондон срещу забраната на пропалестинска организация.

Лондонската полиция задържа 522 души на пропалестински протест

Снимки в социалните мрежи показват, че произведението на изкуството вече е покрито с големи пластмасови листове и две метални бариери.

Те се охраняват от служители по сигурността извън сградата и от камера за видеонаблюдение.

Базираният в Бристъл уличен художник сподели снимка в Инстаграм, което е обичайният метод на Банкси да потвърди, че дадено произведение е негово.

Художникът е написал под снимката: „Кралски съдилища. Лондон“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Banksy (@banksy)

Източник: BBC    
Банкси Лондон
