Авария в София - без парно и топла вода в части от центъра и "Младост"

З аради аварии част от центъра на столицата е със спряно топлоподаване, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София“.

Засегнати са сградите на ул. „Сан Стефано“ 15, 17, ул. „Велико Търново“ 1, 2, 4 ,6, ул. „Шипка“ 3, 7. Очакваното възстановяване на топлоподаването е планирано за днес в 20 часа.

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

Заради авария без парно и топла вода са и бл.27, бл.28, ул. „Димитър Моллов“ 3 в ж.к. „Младост 1“. Там очаквано възстановяване на топлоподаването е насрочено за 11 февруари в 11:30 ч.

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

Днес директорът на „Топлофикация-София“ Петър Петров каза по време на изслушване в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС), който е принципал на общинското дружество, че задълженията на „Топлофикация-София“ към 31 януари са 1 215 527 112 евро.

Изслушването се състоя по повод на ремонта на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба“ 2 в периода октомври-декември 2025 г. и бе по искане на Грети Стефанова, заместник-председател на инженерната комисия, която в края на януари обяви, че ръководството на "Топлофикация" е обещало редовно да идва в комисия, а това не се случва.

Задълженията на „Топлофикация“ към „Булгаргаз“ към 31 януари 2026 г. възлизат на 762 330 998 евро, а към Българския енергиен холдинг (БЕХ) дълговете са 403 085 300 евро, информира Петров. Той каза, че по инженерни договори дружеството дължи 50 110 814 евро. Годишната лихва по задълженията към „Булгаргаз“ е 16%, а лихвата по дълговете към БЕХ e 12%, информира Петров.

Той заяви, че "Топлофикация" не се намира във фактически фалит, тъй като все още приходите са повече от разходите.

Петров добави, че след завършването на ремонта в „Дружба“ 2 е започнало и възстановяване на настилките като към момента почти всички настилки и междублокови пространства са възстановени